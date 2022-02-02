Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми

Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми
Телеведущий Максим Галкин опубликовал редкое видео, на котором запечатлел, как играют еще совсем маленькие Лиза и Гарри. Максим Галкин является известным артистом. Юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Пара живет в большом замке в деревне Грязь, где они растят детей. Максим всегда мечтал именно о таком доме, но теперь признается, что порой ему хочется перебраться в современную квартиру. А вот двойняшки Лиза и Гарри играют в разных комнатах и часто гуляют в саду, поэтому всегда остаются довольными. На этот раз юморист поделился архивными кадрами с двойняшками, которые раньше не показывал. На них Гарри собирает игрушечный поезд и ставит на рельсы, а маленькая Лиза за ним наблюдает, красуясь с сумками.
Лиза и Гарри Галкины «Это железная дорога», — пояснил мальчик папе. «Гаррик, а что это синее?» — спросила его сестра. «Это вагон! И это вагон! А это электричество! А это станция», — сказал Гарри. «А где сидеть можно, когда приезжает поезд?» — снова спросила Лиза. «А здесь не такая станция. Это станция грузовая, там не перевозят людей. Это не пассажирский поезд. Ты что, любишь пассажирский?» — уточнил мальчик. «Я люблю пассажирский» — с грустью заявила малышка. «Но у меня нет пассажирского», — признался Гарри. «Зато у меня есть супер электрический поезд, который едет по аттракционам. И я сделаю сегодня, я скручу его как угодно. Потом покажу, какой он будет у меня, когда соберу», — стала петь его сестра. «Различия в грузовых и пассажирских перевозках 😂Гарику и Лизе здесь 4 года», - прокомментировал видео Галкин. Поклонники пришли в восторг от ролика. Многие поразились тому, как Лиза похожа на маму. «Лиза — прирожденная звезда. Достойная смена растет Алле Борисовне!», «Лиза — актриса! Вся в мамочку!», «Какие разумные и непосредственные! Как здорово, что двое», «В любом возрасте Гарри и Лиза были умненькими и чудесными», — прокомментировали пост подписчики.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 февраля 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 2 февраля 2022 года
Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми
Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Какие праздники отмечаемые 30 января касаются славянских людей
Какие праздники отмечаемые 30 января касаются славянских людей
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских имен, у которых доброта является общей чертой
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских
Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую локализацию
Официально: в Halo Infinite и Forza Horizon 5 добавят полную русскую
Продажи DLC Destiny 2: The Witch Queen до релиза превысили 1 миллион копий
Продажи DLC Destiny 2: The Witch Queen до релиза превысили 1 миллион
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку
Елизавета Боярская находится на самоизоляции, так как подхватила коронавирус
Елизавета Боярская находится на самоизоляции, так как подхватила
Ирина Хакамада отпраздновала китайский Новый год с дочерью в шикарном небоскребе
Ирина Хакамада отпраздновала китайский Новый год с дочерью в шикарном

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний снимок с мамой
15-летняя дочка Юлии Началовой показала в ее день рождения последний
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
На обнаженную Ольгу Бузову набросились поклонники
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу
Гарик Харламов рассказал, как проходят съемки юмористического шоу

Еще по теме

Максим Галкин показал забавные игры детей
Максим Галкин показал видео их с Аллой Пугачевой детей: как Гарри и Лиза играли в Буратино и Мальвину
Максим Галкин отдыхает с детьми на Кипре: фото и видео
Дети Максима Галкина устроили гонки в замке