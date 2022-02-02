Максим Галкин поделился архивном видео с четырехлетними детьми

Телеведущий Максим Галкин опубликовал редкое видео, на котором запечатлел, как играют еще совсем маленькие Лиза и Гарри. Максим Галкин является известным артистом. Юморист счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Пара живет в большом замке в деревне Грязь, где они растят детей. Максим всегда мечтал именно о таком доме, но теперь признается, что порой ему хочется перебраться в современную квартиру. А вот двойняшки Лиза и Гарри играют в разных комнатах и часто гуляют в саду, поэтому всегда остаются довольными. На этот раз юморист поделился архивными кадрами с двойняшками, которые раньше не показывал. На них Гарри собирает игрушечный поезд и ставит на рельсы, а маленькая Лиза за ним наблюдает, красуясь с сумками.Лиза и Гарри Галкины «Это железная дорога», — пояснил мальчик папе. «Гаррик, а что это синее?» — спросила его сестра. «Это вагон! И это вагон! А это электричество! А это станция», — сказал Гарри. «А где сидеть можно, когда приезжает поезд?» — снова спросила Лиза. «А здесь не такая станция. Это станция грузовая, там не перевозят людей. Это не пассажирский поезд. Ты что, любишь пассажирский?» — уточнил мальчик. «Я люблю пассажирский» — с грустью заявила малышка. «Но у меня нет пассажирского», — признался Гарри. «Зато у меня есть супер электрический поезд, который едет по аттракционам. И я сделаю сегодня, я скручу его как угодно. Потом покажу, какой он будет у меня, когда соберу», — стала петь его сестра. «Различия в грузовых и пассажирских перевозках 😂Гарику и Лизе здесь 4 года», - прокомментировал видео Галкин. Поклонники пришли в восторг от ролика. Многие поразились тому, как Лиза похожа на маму. «Лиза — прирожденная звезда. Достойная смена растет Алле Борисовне!», «Лиза — актриса! Вся в мамочку!», «Какие разумные и непосредственные! Как здорово, что двое», «В любом возрасте Гарри и Лиза были умненькими и чудесными», — прокомментировали пост подписчики.