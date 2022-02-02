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Максим Виторган ответил Сергею Шнурову на песню про Собчак и их сына Платона: "Шутишь, мой сын или не мой?"

Максим Виторган ответил Сергею Шнурову на песню про Собчак и их сына Платона: "Шутишь, мой сын или не мой?"

Максим Виторган ответил на песню "Шмарафон", которую Сергей Шнуров посвятил Ксении Собчак. В тексте песни есть намек на то, что Виторган не является биологическим отцом Платона (мальчик появился в браке Собчак и Виторгана), якобы его отец — Сергей Капков. Актер записал видеообращение к Шнурову.

Сережа Шнуров, ты серьезно шутишь по поводу моего пятилетнего сына, мой он или не мой? Мы знакомы с тобой 20 лет, я видел тебя в разных состояниях, я помню времена, когда ты почитал за честь бесплатно выступать на дне рождения Собчак, потому что там много потенциальных покупателей твоего марафона под названием "Группа "Ленинград" — лучший корпоратив". Ты же был хулиганом нашего поколения, ты во что выродился-то вообще? Постарайся стареть с достоинством. Хулиган на подсосе. Мальчик Платон из Москвы тебя спрашивает: "Дядя Шнурик, ты дурак?"

— говорит в видео Максим Виторган.


Максим Виторган с сыном Платоном

Песню Шнурова (исполнила композицию подопечная солиста "Ленинграда" певица Зоя) в сети обсуждают с ночи, когда и состоялась премьера. Текст получился очень язвительным и даже оскорбительным. Ксения Собчак уже прокомментировала новое творение Шнурова, назвав музыканта "питерским алкашом" и "шнурками в чужих ботинках".

Публичные ссоры между Собчак и Шнуровым возникали и раньше. Ранее звезды дружили, но их отношения испортились после развода музыканта с супругой Матильдой, когда Ксения заняла ее сторону.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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