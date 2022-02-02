Марокко обновило правила въезда в страну

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

00:51 Автор: Жанна Звягина

Источник: ТАСС

Правительство Марокко обновило правила пересечения границ королевства в условиях пандемии. Об этом во вторник сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике кабмина.

В пятницу Рабат принял решение с 7 февраля открыть границы страны и возобновить пассажирское авиасообщение, которое было приостановлено в ноябре из-за распространения штамма «омикрон» коронавируса.

Желающие попасть в Марокко должны будут предъявить документ о вакцинации от COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за двое суток до посадки в самолет. По прибытии в аэропорт пассажирам также придется сделать экспресс-тест.

Куда пускают туристов с российской прививкой

В июле Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса внёс Россию в список государств, для граждан которых действуют более строгие правила въезда на территорию королевства.

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