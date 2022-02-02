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Mina the Hollower — новая приключенческая игра от авторов Shovel Knight

Mina the Hollower — новая приключенческая игра от авторов Shovel Knight


Авторы популярной игры Shovel Knight из студии Yacht Club Games анонсировали свой новый проект. Игра получила название Mina the Hollower, и она собой представляет приключенческий проект в 8-битном стиле. Анонс проекта ознаменовался стартом сбора средств на Kickstarter, и всего за несколько часов игра собрала $322,000, тогда как цель состояла в сборе $311,503.

В Mina the Hollower главной героиней игры станет мышь Мина, которая должна спасти проклятый остров. В игре будет множество оружия, предметов, вариантов сражения. Разработчики отмечают, что выбрали 8-битный графический стиль, но при этом проект имеет множество современных штрихов: современная детализированная анимация, широкоэкранные визуальные эффекты, удобное управление.

Игру Mina the Hollower планируют выпустить в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X | S и всех других актуальных игровых платформах.


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По материалам: newxboxone

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