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Молодежь Чебоксар поддержала акцию "Случайный вальс"

Молодежь Чебоксар поддержала акцию "Случайный вальс"

На Красной площади Чебоксар активисты движения "Молодежка ОНФ" провели флешмоб "Случайный вальс", посвященный 79-й годовщине победы в Сталинградской битве.

В музыкальной акции приняли участие около 50 студентов. Чтобы напомнить о битве под Сталинградом, организаторы танцевальной акции неслучайно выбрали именно эту композицию. Музыку на слова Евгения Долматовского к песне "Cлучайный вальс" Марк Фрадкин написал спустя несколько дней после победы в Сталинградской битве.


"В этом году 79 лет уже со Дня Победы, и мы помним, что битва за Сталинград проходила 200 тяжелых дней. И помнить об этом нужно, и мы, молодежь, как раз-таки узнаем об этом с помощью таких мероприятий", - рассказал координатор "Молодежки ОНФ" рассказал Николай Жданов.

Времени на долгие репетиции у ребят почти не было, поэтому подготовка шла в ускоренном темпе. На постановку танца понадобился всего час времени.

"Случайный вальс" планируют проводить в Чебоксарах ежегодно. Сегодня же открыли набор участников для новой танцевальной акции - "Вальса Победы", приуроченной к 9 Мая.

Сталинградская битва Случайный вальс
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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