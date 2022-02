На Xbox и в Game Pass стартует месяц аниме со скидками и бонусами





Microsoft сегодня объявила, что в этом феврале, как и в предыдущих, на Xbox проводится месяц аниме. Это означает множество разных активностей, бонусов и распродаж для любителей аниме.

В официальном блоге Xbox говорится, что в Game Pass есть 17 игр, которые отлично подходят для прохождения в месяц аниме. При этом, игроки (не в России) могут в них заработать 300 баллов Microsoft Rewards за задания. Некоторые из аниме игр в Game Pass: One Piece Warriors 4 , AI: The Somnium Files, NieR: Automata Become As Gods Edition, CODE VEIN (ее скоро удалят из подписки).

Кроме того, к месяцу аниме приуроченная специальная распродажа на соответствующие игры, скидки на которые достигает 85%, вот список этих игр:

Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER Deluxe Edition$89.996965 руб.$8.99696 руб.90%A.O.T. 2 Deluxe Edition$99.997739 руб.$49.993869 руб.50%Valkyria Revolution$39.993095 руб.$7.99618 руб.80%Mega Man X Legacy Collection 1+2$39.993095 руб.$19.91540 руб.50%Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution$39.993095 руб.$15.91231 руб.60%DRAGON BALL XENOVERSE 2$59.994643 руб.$8.99696 руб.85%CODE VEIN$59.994643 руб.$11.99928 руб.80%Aeon Must Die!$19.991547 руб.$13.391036 руб.33%Alchemist Adventure$19.991547 руб.$14.91153 руб.25%A.O.T. 2$59.994643 руб.$29.992321 руб.50%A.O.T. 2: Final Battle$59.994643 руб.$35.992786 руб.40%A.O.T. 2: Final Battle Upgrade Pack$39.993095 руб.$23.91850 руб.40%Cris Tales$39.993095 руб.$19.91540 руб.50%Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles Digital Deluxe Edition$66.995185 руб.$46.893629 руб.30%DRAGON BALL FIGHTERZ — Ultimate Edition$109.998513 руб.$16.491276 руб.85%DRAGON BALL Z: KAKAROT Ultimate Edition$99.997739 руб.$39.993095 руб.60%Forgotton Anne$19.991547 руб.$7.9611 руб.60%INDIE BUNDLE: Shiness and Seasons after Fall$14.991160 руб.$3.7286 руб.75%JUMP FORCE$59.994643 руб.$5.99464 руб.90%JUMP FORCE — Ultimate Edition$99.997739 руб.$14.991160 руб.85%LEGRAND LEGACY: Tale of the Fatebounds$19.991547 руб.$1.9147 руб.90%Lotus Reverie: First Nexus$13.991083 руб.$9.7751 руб.31%Mega Man 11$29.992321 руб.$14.991160 руб.50%Mega Man 30th Anniversary Bundle$59.994643 руб.$40.193111 руб.33%Mega Man™ Legacy Collection$14.991160 руб.$5.9457 руб.61%Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack$29.992321 руб.$14.91153 руб.50%Mega Man Legacy Collection 2$19.991547 руб.$9.9766 руб.50%Mega Man X Legacy Collection$19.991547 руб.$9.9766 руб.50%Mega Man X Legacy Collection 2$19.991547 руб.$9.9766 руб.50%Mega Man Zero/ZX Legacy Collection$29.992321 руб.$19.491509 руб.35%MY HERO ONE’S JUSTICE 2$59.994643 руб.$19.791532 руб.67%NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4$29.992321 руб.$9.89765 руб.67%NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy$69.995417 руб.$17.491354 руб.75%Nowhere Girl$6.99541 руб.$4.1317 руб.41%One Piece Burning Blood — PREORDER BONUS$2.99231 руб.$1.4108 руб.53%ONE PIECE World Seeker$59.994643 руб.$8.99696 руб.85%ONE PIECE World Seeker Deluxe Edition$89.996965 руб.$13.491044 руб.85%ONE PIECE World Seeker Episode Pass$29.992321 руб.$14.91153 руб.50%ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS$59.994643 руб.$8.99696 руб.85%ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Character Pass$19.991547 руб.$9.9766 руб.50%ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS Deluxe Edition$74.995804 руб.$11.24870 руб.85%Rise Eterna$19.991547 руб.$9.9766 руб.50%Sable’s Grimoire$14.991160 руб.$7.4573 руб.51%SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET$39.993095 руб.$9.99773 руб.75%SWORD ART ONLINE: FATAL BULLET Complete Edition$69.995417 руб.$13.991083 руб.80%Valkyria Chronicles 4$33.992631 руб.$13.591052 руб.60%Valkyria Chronicles 4 Complete Edition$54.994256 руб.$16.491276 руб.70%Xenon Valkyrie+$9.99773 руб.$1.9147 руб.81%Ys Origin$19.991547 руб.$7.9611 руб.60%Yu-Gi-Oh! 5D’s For the Future$4.99386 руб.$1.9147 руб.62%Yu-Gi-Oh! Duelist Kingdom$4.99386 руб.$1.9147 руб.62%Yu-Gi-Oh! GX Lost Duels$4.99386 руб.$1.9147 руб.62%Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist$19.991547 руб.$7.99618 руб.60%

Ниже можно посмотреть трейлер, который Microsoft представила к месяцу аниме на Xbox.

