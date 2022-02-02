Не забудьте забрать эти 2 полезных перка по Game Pass Ultimate, которые скоро пропадут





Подписка Game Pass Ultimate в качестве одного из бонусов предлагает перки. Чаще всего, под перками подразумеваются награды в различных играх, но бывают и более приятные бонусы, вроде временной подписки на различные сервисы. Сейчас с помощью перков можно бесплатно опробовать 4 различных сервиса, о чем мы уже сообщали ранее: Spotify Premium (на 4 месяца), Discord Nitro (на 3 месяца), Crunchyroll Премиум (на 75 дней) и Youtube Premium (на 3 месяца). Последние два в этом списке скоро пропадут.

Сейчас самое время, чтобы забрать по Game Pass Ultimate перки Crunchyroll Премиум (на 75 дней) и Youtube Premium (на 3 месяца). Заполучить подписку на Crunchyroll можно до 8 февраля, а подписку на Youtube Premium до 16 февраля. Напомним, что все эти подписки с помощью перков сработают только у новых клиентов указанных сервисов.

Crunchyroll Премиум — 75 дней





Crunchyroll — сервис для просмотра аниме и манги, который дает доступ к более чем 1000 сериалов без рекламы подписчикам Премиум. У сервиса есть эксклюзивные соглашения на выпуск новых серий различных сериалов практически в одно время с их выходом в Японии.

Youtube Premium — 3 месяца





Youtube Premium — подписка, которая дает возможность смотреть видео на Youtube без рекламы самого сервиса. Кроме того, она позволяет смотреть видео в официальном приложении Youtube на смартфоне с заблокированным экраном, плюс скачивать видео. Вместе с тем, подписка Youtube Premium дает доступ к Youtube Music.