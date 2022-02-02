Первые оценки и рецензии Dying Light 2 Stay Human — критики не в восторге





Уже 4 февраля состоится релиз Dying Light 2 Stay Human. Амбициозный проект студия Techland анонсировала в 2018 году, и он изначально должен был выйти в 2021 году, но разработчики приняли решение взять дополнительное время.

Сегодня были опубликованы первые рецензии Dying Light 2 Stay Human. К текущему моменту на Opencritic у игры рейтинг в 75 баллов из 100, только 69% критиков ее рекомендуют. Сейчас опубликовано 67 рецензий, вот оценки известных игровых изданий:

IGN — 7 из 10GamesRadar+ — 3.5 из 5Game Informer — 9.5 из 10GameSpot — 6 из 10Game Revolution — 6.5 из 10Windows Central — 4 из 5

Журналисты отмечают в игре Dying Light 2 Stay Human огромный открытый мир, который можно (и хочется) изучать часами. Кроме того, к плюсам относят хорошую боевую систему, доработанный паркур, довольно насыщенные локации.

Основных минуса у игры, которые выделяют практически все рецензенты, два — это слабая сюжетная линия и плохая оптимизация. В первую очередь, плохая оптимизация касается PC-версии проекта, по поводу консольных версий негатива меньше, но нужно дождаться полноценных анализов и сравнений. Многие журналисты отмечают, что от первой части Dying Light 2 ушла недалеко.

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