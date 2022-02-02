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Playstation публикует финансовые результаты: сравнение с Xbox

Playstation публикует финансовые результаты: сравнение с Xbox


На прошлой неделе Microsoft отчиталась о результатах Xbox за минувший финансовый квартал (октябрь-декабрь 2021 года). Сегодня свой отчет представила компания Sony.

В очередной раз, выручка от подразделения Playstation превысила выручку подразделения Xbox, но есть в отчете несколько интересных деталей.



Выручка Playstation упала год к году. В минувшем финансовом квартале она составила $7,1 млрд, снизившись на 8% год к году. Тогда как Xbox за этот квартал получил выручку $5,44 млрд и показал рост год к году в 8%.



Sony отмечает, что выручка снизилась из-за снижения продаж консолей, эксклюзивов и игр от сторонних разработчиков. Microsoft же отмечала в отчете Xbox снижение дохода только от продаж игр сторонних студий.



Число подписчиков сервиса Playstation Plus сейчас на уровне в 48 миллионов пользователей (за год результат почти не вырос — он был 47,4 миллиона годом ранее). Напомним, что на Game Pass подписано сейчас около 25 миллионов пользователей.



Sony, как и Microsoft, не справляется со спросом на новые консоли из-за дефицита комплектующих. Однако, Sony в своем отчете говорит, что Playstation 5 из-за дефицита продается хуже Playstation 4. За аналогичный срок Playstation 4 продалась тиражом в 20,2 млн штук, тогда как Playstation 5 тиражом в 17,3 млн штук. Напомним, что Xbox Series X | S по продажам обходят все предыдущие консоли Xbox.
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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