«Почта России» и РДШ запускают совместный проект

«Почта России» и Российское движение школьников (РДШ) запускают совместный пилотный проект «РДШ на связи»: в десяти почтовых отделениях в небольших городах и селах появились компьютеры с выходом в интернет, которыми могут по предварительной записи воспользоваться школьники и учителя.

На компьютерах открыт доступ к сайту РДШ и ресурсам и программам, которые необходимы для выполнения заданий и конкурсных проектов.

Таким образом, дети и педагоги могут присоединиться к мероприятиям Российского движения школьников, принять участие в акциях и состязаниях.

«Для нас важно, чтобы участие в проектах РДШ было доступно каждому школьнику в России, чтобы каждый мог проявить свои таланты и быть замеченным, найти для себя интересное и общественно значимое дело. У нас уже больше полутора миллионов зарегистрированных детей. И благодаря поддержке «Почты России» мы сможем прийти в небольшие населенные пункты, где у детей меньше возможностей, чем в больших городах», – прокомментировала первые итоги сотрудничества исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

Компьютеры установлены в десяти отделениях на территории девяти субъектов РФ: в с. Чихачёво Псковской области, с. Барсуки и с. Зязиков-Юрт Республики Ингушетии, г. Теберда Карачаево-Черкесской Республики, с. Кочубеевское Ставропольского края, с. Троицкое Республики Калмыкии, г. Тара Омской области, г. Куса Челябинской области, г. Ишим Тюменской области, г. Ливны Орловской области.

Совместный проект «РДШ на связи» стартовал 1 февраля 2022 г. в эфире «Классного радио РДШ».