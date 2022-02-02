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Попова: привитым россиянам не нужен карантин после контакта с больным COVID-19

Попова: привитым россиянам не нужен карантин после контакта с больным COVID-19

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


09:18  Автор: Юлия Катенёва


Источник: РИА Новости



Россиянам, привитым от коронавируса, не нужно соблюдать режим изоляции в течение 7 дней. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава Федеральной службы уточнила, что карантин не требуется в случае отсутствия каких-либо симптомов заболевания.

В Роспотребнадзоре исключили возможность введения в России локдауна из-за COVID-19


«По этому поводу тоже есть значительное количество исследований о том, что у людей привитых и переболевших концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения небольшой», — пояснила Попова.

С 26 января режим изоляции для контактировавших с больными коронавирусом сокращен с 14 до 7 дней. Это также касается классов школ и групп детских садов, в которых карантин установлен ранее и уже длится от семи дней.


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Как объяснил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, сокращение срока связано с более коротким инкубационным периодом нового штамма «омикрон», распространяющегося в России.



#коронавирус #вакцинация #здоровье


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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