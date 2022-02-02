Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Робота-помощника в МФЦ Новосибирской области научат идентифицировать граждан

Робота-помощника в МФЦ Новосибирской области научат идентифицировать граждан

Робота-помощника в МФЦ Новосибирской области научат идентифицировать граждан

16:10  Автор: Мария Федорова



В Новосибирской области в 2022 году продолжат внедрять новые сервисы голосового обслуживания посетителей многофункциональных центров. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал коллегам глава регионального министерства экономического развития Лев Решетников, сообщает Infox.

Так робота Николая, который «работает» в МВЦ Новосибирской области с 2019 года, научат предварительной записи на прием и идентификации заявителя. При этом пользователи смогут отслеживать загруженность МФЦ в каждый конкретный момент, используя приложение 2ГИС.


Читайте также:

• В МФЦ не смогут отказать клиентам, не сдавшим «пальчики»

По словам Решетникова, сейчас голосовой помощник умеет консультировать более чем по тридцати различным темам, этот перечень планируется расширить.  Новые сервисы  позволят сделать обслуживание заявителей в МФЦ более комфортным, считают в областном министерстве.

«Нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан», — указал в свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Так, с целью расширения спектра цифровых возможностей для посетителей новосибирских МФЦ, планируется внедрение институту уполномоченного по правам заявителя. Новая структура займётся урегулированием споров при получении услуг, взаимодействием с прокуратурой, судебными и контрольно-надзорными органами.



#госуслуги #соцуслуги #технологии


44
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ Великобритании
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за
Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls доступна на Xbox
Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls
Древние майя выращивали священные деревья какао в карстовых воронках
Древние майя выращивали священные деревья какао в карстовых воронках
Не забудьте забрать эти 2 полезных перка по Game Pass Ultimate, которые скоро пропадут
Не забудьте забрать эти 2 полезных перка по Game Pass Ultimate,
Игра Psychonauts 2 собрала несколько наград в рамках New York Game Awards
Игра Psychonauts 2 собрала несколько наград в рамках New York Game
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову
Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца
Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца
Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и мечтала с детства
Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и
Светлана Светикова рассказала о романе с известным певцом
Светлана Светикова рассказала о романе с известным певцом

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских имен, у которых доброта является общей чертой
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских

Еще по теме

Заксобрание Новосибирской области утвердило изменения в бюджет региона
Правительство Новосибирской области ушло в отставку
В 2021 году в Новосибирской области планируется открыть 105 центров «Точка роста»
Шесть тыс. работников попали под сокращение в Новосибирской области