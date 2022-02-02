Робота-помощника в МФЦ Новосибирской области научат идентифицировать граждан

16:10 Автор: Мария Федорова

В Новосибирской области в 2022 году продолжат внедрять новые сервисы голосового обслуживания посетителей многофункциональных центров. Об этом на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области рассказал коллегам глава регионального министерства экономического развития Лев Решетников, сообщает Infox.

Так робота Николая, который «работает» в МВЦ Новосибирской области с 2019 года, научат предварительной записи на прием и идентификации заявителя. При этом пользователи смогут отслеживать загруженность МФЦ в каждый конкретный момент, используя приложение 2ГИС.





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По словам Решетникова, сейчас голосовой помощник умеет консультировать более чем по тридцати различным темам, этот перечень планируется расширить. Новые сервисы позволят сделать обслуживание заявителей в МФЦ более комфортным, считают в областном министерстве.

«Нагрузка на МФЦ с каждым годом растет, количество услуг, которые передаются в эту систему, множится. Нам необходимо предпринять дополнительные усилия, принять решения, чтобы система МФЦ и по-прежнему оставалась комфортной для граждан», — указал в свою очередь, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Так, с целью расширения спектра цифровых возможностей для посетителей новосибирских МФЦ, планируется внедрение институту уполномоченного по правам заявителя. Новая структура займётся урегулированием споров при получении услуг, взаимодействием с прокуратурой, судебными и контрольно-надзорными органами.

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