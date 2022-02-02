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Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной жизни

Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной жизни
Балерина Анастасия Волочкова на днях рассталась с возлюбленным. Звезда балет объявила, что собирается выйти замуж за банщика Сергея, как вдруг пара распалась. Яркий роман, который начался на съемках «Давай поженимся» продлился всего месяц. За это время влюбленные вместе отдохнули на Мальдивах, попали под арест и снялись в телешоу. Насыщенная история любви завершилась так же резко, как и началась. Это уже не первая история яркого, но короткого романа Волочковой. До этого на месте банщика с сомнительным прошлым был некий Олег, которого балерина, кстати, тоже возила на острова. Сексолог Алия Королева предполагает, что Анастасия выбирает себе партнеров по одной схеме. Это должен быть активный мужчина спортивного телосложения, который мог бы удовлетворить любовные потребности бывшей примы Большого театра.
Анастасия Волочкова «Если вы заметили, рядом с ней никогда не бывает мужчин, на которых посмотришь и скажешь, ну, наверное, как-то с сексом у нее не очень. У нее все спортивные, достаточно сексуально активные мужчины — она их выбирает только лишь по этому принципу. Ну и что, что у него нет денег», — цитирует Королеву «Пятый канал». По мнению эксперта, Волочкова молниеносно влюбляется, но так же быстро разочаровывается в своих любовниках. Часто после нескольких свиданий она понимает, что избранник её просто не «потянет». Анастасия, похоже, слишком независима и самостоятельна для большинства мужчин.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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