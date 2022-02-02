Сериал Halo хотят продлить, известны планы на шоураннера 2 сезона





Сериал Halo еще не вышел — это произойдет только 24 марта 2022 года. Но его создатели уже готовы приступить к работе над вторым сезоном.

Исполнительный продюсер сериала Halo Джастин Фалви во вторник во время интервью заявил следующее: «наше намерение состоит в том, чтобы выпустить несколько сезонов». На данный момент нельзя с уверенностью говорить, что сериал точно получит второй сезон, многое будет зависеть от успехов проекта после релиза.

Помимо планов продлить Halo на второй (а может и больше) сезон Фалви рассказал, что уже есть понимание, кого хотелось бы видеть в качестве шоураннера. Он отмечает, что ведутся переговоры с Дэвидом Винером (известен по сериалу «Дивный новый мир»). Он сменит Стивена Кейна, руководившего производством первого сезона в Будапеште, и Кайла Киллена, руководившего сценарием и производством в США. Оба уже покинули сериал, но Кейн сказал, что останется в качестве консультанта на возможный второй сезон.