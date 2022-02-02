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Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца

Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца

Шайа Лабаф и Миа Гот, которые встречаются с 2016 года, станут родителями. Ребенок станет первым для обоих актеров.

О беременности Гот стало известно благодаря папарацци: актрису заметили на улице Пасадены в футболке и легинсах, которые не скрывали ее округлившийся живот. Публично ни Лабаф, ни Гот пока не комментировали эти новости.

У Миа и Шайи очень бурная история отношений. Они познакомились на съемках фильма "Нимфоманка" в 2012 году, начали встречаться и в 2016 году сыграли свадьбу в Лас-Вегасе. Уже через два года супруги объявили о расставании.


Шайа Лабаф

Слухи о воссоединении пары появились в 2020 году, когда Лабаф снова начал носить обручальное кольцо. С тех пор их часто видели вместе, хотя свои отношения они предпочитали не комментировать.

За это время Шайа Лабаф не раз оказывался в центре скандалов. Так, певица FKA Twigs, с которой актер встречался после расставания с женой, обвинила его в сексуальном и психологическом насилии. Девушка заявила, что с ужасом вспоминает время, проведенное с ним. Ее поддержала певица Sia, а также актриса Маргарет Куэлли, с которой у Лабафа был роман.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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