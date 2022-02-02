Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного биополя

Вадим Карасев

Вода — это не просто напиток. Она обладает целебными свойствами, повышает энергетику и наполняет нас силами. Эксперты рассказали, сколько нужно выпить воды для крепкого здоровья.

Вода — очень мощная субстанция, ведь она используется для энергетических чисток наравне с солью и огнем. Человек не смог бы жить без воды — ни в физическом, ни в энергетическом плане.

Мнение ученых

Согласно последним исследованиям, взрослый человек должен выпивать в день не менее полутора-двух литров воды. Все зависит от того, сколько вам лет, в каком климате вы живете, какова ваша физическая активность, рацион.

Особенно важно пить много воды спортсменам, худеющим, больным людям. Дело в том, что с помощью воды наше тело может регулировать и поддерживать правильную температуру.

Самое главное правило, о котором нельзя забывать, — чем больше ваш вес, тем больше вам нужно пить. Человек, который весит 50 килограмм, должен пить от 1,5 до 1,7 литра воды в день. Тому, кто весит 60 килограмм, уже нужно пить около 2 литров. При 80 килограммах массы суточная норма приближается к 2,5 литрам. Взрослый человек в большинстве случаев должен выпивать не менее полутора литров воды в день. Ребенок — минимум литр.

В идеале нужно, чтобы вода была чистая, без каких-либо добавок. Более того, наличие различных веществ в таких напитках может делать подсчет употребляемой жидкости менее точным.

Вода и энергетика человека

Пока фундаментальная наука и медицина говорят нам, сколько нужно пить воды, эксперты в биоэнергетике говорят, как нужно это делать. Первое и самое главное правило — не торопитесь. Не нужно пить сразу много. Важно разделить общий необходимый объем на столько приемов, сколько требует ваше тело. Ваше тело само даст вам сигнал о том, что нужно попить. Ведите учет либо сделайте для себя расписание с напоминанием.

Второе условие для повышения энергетики — пить нужно с удовольствием. Частично это уже отражено в первом совете, ведь если вы пьете столько, сколько хочется, вам это уже доставляет удовольствие. Пейте медленно, представляя себе, как вода растекается по вашему телу и питает каждую чакру силой.

Третье условие — не пейте воду между делом. Утоление жажды должно быть настоящим ритуалом, как и прием пищи. Сядьте поудобнее, отбросьте все мысли, выпейте воду, а затем возвращайтесь к тому, на чем остановились.