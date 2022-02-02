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Светлана Светикова рассказала о романе с известным певцом

Светлана Светикова рассказала о романе с известным певцом
Певица Светлана Светикова обиделась, когда ее назвали любовницей. В юности у артистки был роман с Мигелем, но эти отношения были недолгими. Несколько лет назад Светлана Светикова сотрудничала с хореографом, тогда ее коллеги по звездному цеху были уверены, что между ними снова вспыхнули сильные чувства. Певица тепло относится к Мигелю и уверяет, что их роман остался в далеком прошлом. Вот только коллеги по шоу «Один в один!», в котором Светлана принимала участие несколько лет назад, считали по-другому. «Давненько до этого проекта не встречалась столь близко с шоу-бизнесом. Например, мы делали очень классные номера с Мигелем. Он мой друг детства и знает мои возможности, поэтому мы создавали настоящее шоу, увлеченно! А некоторые из моих коллег назвали меня любовницей Мигеля на фоне нашей плотной совместной работы. Я, например, сидела в гримерке, а там картонные стены, и все слышала. Я очень не люблю ложь. Мне было очень обидно. Поэтому проект «Один в один!» дался мне тяжело», — вспомнила 38-летняя Светикова.
Светлана Светикова Вот уже много лет Светикова состоит в отношениях с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двоих сыновей Милана и Кристиана. «До появления детей я себя даже не воспринимала ни внешне, ни внутренне, никак. Детки — это мой дар, это мой воздух. Я бы никогда не променяла моих малышей ни на одно шоу. Это два самых прекрасных человечка. Я уверена, что материнство делает нас сексуальнее, оно дает столько энергии — настоящей, женской, природной. Это какая-то высшая степень сексуальности», — отметила артистка в интервью «КП».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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