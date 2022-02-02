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Учителя и родители могут принять участие в конкурсе «Лучший кинопедагог»

Учителя и родители могут принять участие в конкурсе «Лучший кинопедагог»

До 31 марта принимаются заявки на V конкурс «Лучший кинопедагог». Победители получат призы, а лучшие практики будут опубликованы в специальном сборнике. Конкурс организован Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

К участию приглашаются учителя, родители и активисты, которые умеют использовать кино в деле воспитания и образования. Для этого необходимо выбрать любой фильм или мультфильм на сайте zeroplus.tv, разработать на его основе методические материалы к киноуроку, мероприятию или придумать киноигру, загрузить свою работу в облачный сервис и заполнить заявку по ссылке.

Конкурс включает следующие номинации: «Лучший киноурок для детей младшего школьного возраста», «Лучший киноурок для детей среднего школьного возраста», «Лучший киноурок для детей старшего школьного возраста и студентов», «Лучшая киноигра», «Лучшее киномероприятие для детского лагеря».

Заявки принимаются до 31 марта, итоги конкурса будут подведены к маю. Вопросы, связанные с конкурсом, можно направлять на почту [email protected]

# Общество

По материалам: edu.ru

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