В городах федерального значения предлагают ввести особый порядок расчета стоимости жилья

11:44 Автор: Варвара Комарова

Источник: Regulation.gov.ru

Минстрой предложил дополнить методику определения норматива стоимости квадратного метра жилья новым правилом, согласно которому в городах федерального значения эта стоимость может быть установлена по обращению высшего должностного лица города. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Норматив стоимости жилья используют для расчётов соцвыплат отдельным категориям населения на покупку или строительство жилья, а также при переселении из аварийного жилья. Осенью Минстрой впервые рассчитал норматив по новой методике, предложив установить его средний размер по стране на уровне 70 599 рублей в первом полугодии 2022 года. В окончательной редакции приказа эта сумма составила 69 261 рублей.

СМИ: ежемесячный платеж по ипотеке может вырасти на 21 процент

Ранее стоимость квадратного метра в регионах рассчитывали на основе сведений о средних данных на первичном и вторичном рынках по квартирам среднего качества, средней стоимости строительства, а также средней стоимости квадратного метра жилья, приобретённого по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ». Как отмечали эксперты, старый норматив был отдалён от реальных рыночных показателей — в некоторых регионах разница достигала 40%.

В новой инициативе предлагается уточнить порядок расчета стоимости жилья для городов федерального значения. Предполагается, что высшее должностное лицо такого города сможет направить в министерство обращение с просьбой установить на очередной квартал конкретную стоимость квадратного метра. В то же время этот показатель не должен быть выше средней рыночной стоимости, определённой по принятой формуле. Как уточняется в пояснительной записке к проекту, мера связана с тем, что в таких городах стоимость недвижимости может сильно различаться в зависимости от расположения и класса.

В Совфеде выступили за наделение правовым статусом жилья уже построенных апартаментов

Согласно действующему приказу Минстроя, средняя рыночная стоимость «квадрата» жилплощади на первый квартал текущего года в Москве составляет 152 059 рублей, в Санкт-Петербурге — 162 963 рубля, в Севастополе — 91 274 рубля.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

#недвижимость #деньги