В США полетел дрон, разработанный 530 лет назад Леонардо да Винчи

Вадим Карасев

Американские студенты из университета Мэриленда создали беспилотный дрон-квадрокоптер по мотивам разработок Леонардо да Винчи. Художник и изобретатель считал, что архимедовы винты могут использоваться в воздухоплавании, но тогда его концепция так и осталась на бумаге.

Прототип получил название Crimson Spin. Он способен взлетать и даже перемещаться в пространстве, хотя и не отличается выдающейся стабильностью. Разработчиков удивил издаваемый дроном звук – в силу конструкции винтов он напоминает работающую дрель.

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Инженеры считают, что дрон можно масштабировать до таких размеров, чтобы он мог транспортировать людей. Однако у конструкции нет никаких преимуществ перед традиционными схемами летательных аппаратов – она лишь доказывает, что идея да Винчи была жизнеспособной, хотя и нереализуемой на тот момент.

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