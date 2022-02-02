Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В США полетел дрон, разработанный 530 лет назад Леонардо да Винчи

В США полетел дрон, разработанный 530 лет назад Леонардо да Винчи

Американские студенты из университета Мэриленда создали беспилотный дрон-квадрокоптер по мотивам разработок Леонардо да Винчи. Художник и изобретатель считал, что архимедовы винты могут использоваться в воздухоплавании, но тогда его концепция так и осталась на бумаге.

Прототип получил название Crimson Spin. Он способен взлетать и даже перемещаться в пространстве, хотя и не отличается выдающейся стабильностью. Разработчиков удивил издаваемый дроном звук – в силу конструкции винтов он напоминает работающую дрель.


1/3
2/3
3/3



Инженеры считают, что дрон можно масштабировать до таких размеров, чтобы он мог транспортировать людей. Однако у конструкции нет никаких преимуществ перед традиционными схемами летательных аппаратов – она лишь доказывает, что идея да Винчи была жизнеспособной, хотя и нереализуемой на тот момент.

Леонардо да Винчи беспилотный аппарат дрон воздухоплавание Мэриленд
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Битва книг: "Чумные ночи" и "Станция Одиннадцать"
Битва книг: "Чумные ночи" и "Станция Одиннадцать"
В США полетел дрон, разработанный 530 лет назад Леонардо да Винчи
В США полетел дрон, разработанный 530 лет назад Леонардо да Винчи
Capcom рассказала о своих самых успешных франшизах и играх
Capcom рассказала о своих самых успешных франшизах и играх
Кооператив, Forge и другие планы Halo Infinite все еще в подготовке
Кооператив, Forge и другие планы Halo Infinite все еще в подготовке
Учителя и родители могут принять участие в конкурсе «Лучший кинопедагог»
Учителя и родители могут принять участие в конкурсе «Лучший
Как подготовиться к проводам зимы 2022 года
Как подготовиться к проводам зимы 2022 года
Игра Totally Accurate Battle Simulator больше не будет получать обновления
Игра Totally Accurate Battle Simulator больше не будет получать
EA подтверждает, что новый Battlefield «не оправдал ожиданий», но это не критично
EA подтверждает, что новый Battlefield «не оправдал ожиданий», но это
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению
Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного биополя
Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Американские полицейские арестовали 60 наркоторговцев через приложения для гей-знакомств
Американские полицейские арестовали 60 наркоторговцев через
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
Тред в Twitter про смешные и нестандартные методы контрацепции
В Липецкой области до конца года во всех муниципалитетах региона будут созданы цифровые площадки «IT-bit»
В Липецкой области до конца года во всех муниципалитетах региона
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку

Еще по теме

Современный смартфон изобрели в 15 веке: в дневниках Леонардо да Винчи обнаружены загадочные чертежи
Картину Леонардо да Винчи выставят на торги за 100 млн долларов?
Ученый раскрыл загадку "Тайной вечери" Леонардо да Винчи
ДНК Леонардо да Винчи хотят извлечь из его волос