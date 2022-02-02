В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии

На площадке Уральского государственного педагогического университета состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии «Теория и практика обучения химии в условиях реализации стандартов общего образования», сообщает пресс-служба университета.

Организаторами конференции выступили кафедра биологии, химии, экологии и методики их преподавания Института естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ и школа № 7 городского округа Ревда.

В первый день конференции в новой химической лаборатории УрГПУ были организованы два профориентационных мастер-класса для школьников: «Как поймать органическую молекулу?» и «Химический эксперимент в один клик». Второй день конференции был посвящен очным докладам, обмену образовательным опытом учителей и преподавателей химии и проходил на онлайн-площадке.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.