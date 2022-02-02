Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии

В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии

В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии

На площадке Уральского государственного педагогического университета состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии «Теория и практика обучения химии в условиях реализации стандартов общего образования», сообщает пресс-служба университета.

Организаторами конференции выступили кафедра биологии, химии, экологии и методики их преподавания Института естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ и школа № 7 городского округа Ревда.

В первый день конференции в новой химической лаборатории УрГПУ были организованы два профориентационных мастер-класса для школьников: «Как поймать органическую молекулу?» и «Химический эксперимент в один клик». Второй день конференции был посвящен очным докладам, обмену образовательным опытом учителей и преподавателей химии и проходил на онлайн-площадке.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество

По материалам: edu.ru

Последние новости

В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ Великобритании
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за
Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls доступна на Xbox
Демо-версия психологического триллера True Fear: Forsaken Souls
Древние майя выращивали священные деревья какао в карстовых воронках
Древние майя выращивали священные деревья какао в карстовых воронках
Не забудьте забрать эти 2 полезных перка по Game Pass Ultimate, которые скоро пропадут
Не забудьте забрать эти 2 полезных перка по Game Pass Ultimate,
Игра Psychonauts 2 собрала несколько наград в рамках New York Game Awards
Игра Psychonauts 2 собрала несколько наград в рамках New York Game
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову
Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца
Шайа Лабаф и Миа Гот ждут первенца
Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и мечтала с детства
Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и
Светлана Светикова рассказала о романе с известным певцом
Светлана Светикова рассказала о романе с известным певцом

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку бизнес-сообщества в Липецкой области
Депутат Дёмин и губернатор Артамонов обсудили поддержку
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской битвы подготовили в Волгоградской области
Программу мероприятий для школьников к 79-й годовщине Сталинградской
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
Ирине Дубцовой понадобилась срочная операция
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских имен, у которых доброта является общей чертой
День ангела 31 января 2022 года отметят обладатели женских и мужских

Еще по теме

37 педагогов прошли обучение в Школе для учителей базовых школ РАН в Нижнем Новгороде
В ОмГПУ состоялась конференция «Современные проблемы профессионального образования»
В Краснодаре состоялась краевая научно-практическая конференция, посвященная математическому и цифровому образованию
В Новосибирской области прошла конференция для педагогов центров «Точка роста»