Ветеринары смогут использовать ранее запрещенный препарат для наркоза

13:47 Автор: Юлия Катенёва

Источник: МВД

С 3 февраля вступает в силу постановление кабмина, разрешающее ветеринарам использовать в работе препарат эторфин, оборот которого запрещен в России. Об этом сообщается на сайте МВД.

Речь идет о постановлении, которым эторфин переносится из списка I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в список II —веществ, оборот которых ограничен и контролируется государством. Лекарства из этого списка разрешено использовать в медицине и ветеринарии.

«В мировой практике дротики, заряженные раствором указанного наркотического средства, используют в зоопарках, цирках и при отлове животных в дикой природе, — поясняется в сообщении министерства. — Вещество является мощным опиоидным анальгетиком, из-за чего не применяется для людей».

Производители смогут добавлять лекарства в корм для животных

Изменения в закон внесены по предложению Минсельхоза. Использование эторфина ветеринарами позволит проводить самые разные вмешательства: от стоматологических манипуляций до профилактических обследований. Это позволит предотвратить развитие неизлечимых заболеваний и даже вынужденный убой ценных животных.

Как ранее рассказывала «Парламентская газета», препарат относится к опиоидным анальгетикам. Даже малая доза будет лошадиной — она способна вогнать в сон слона, бегемота или бизона. Для животных такой наркоз безвреден, поясняют в Правительстве — правильно подобранная специалистом дозировка эторфина не вызывает у них угнетения сердечно-сосудистой системы.





Читайте также:

• МВД предлагает разрешить использование необходимого для лечения слонов и бегемотов наркотика • Производителям без фармлицензии запретят добавлять в корма антибиотики

Однако в МВД подчеркивают, что утвержденные кабмином значительный, крупный и особо крупный размеры для эторфина остаются в прежних значениях. Тех, кто приобретёт или будет хранить вещество незаконно, по-прежнему будет ждать уголовное наказание.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

#животные

52