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Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и мечтала с детства

Женщина сбросила 100 кг и превратилась в настоящую Барби, как и мечтала с детства

Кайла Лаванда – девушка, которая с раннего детства любила играть в Барби. Интерес к этим всемирно известным куклам сохранился у нее даже во взрослом возрасте, однако ее внешность не соответствовала любимице многих девочек.

Однажды женщина приняла решение скинуть лишние килограммы, чтобы навсегда изменить себя и всю свою жизнь.

Уже сегодня Лаванда может похвастаться красивым телом, которое похоже на фигуру куклы. Она мечтала о таких изменениях и смогла добиться их. Все оказалось не так сложно, как казалось изначально.

Австралийка с детства увлекалась Барби. В ее коллекции насчитывалось около двух сотен игрушек.

Сегодня ее дом обставлен этим экземплярами, а оформление интерьера дома напоминает кукольный.


«У меня много кукол Барби – мои родственники дарили мне их для того, чтобы у меня появился стимул привести фигуру в порядок» – рассказывает Кайла.


Стартовой точкой стал вес в 155 кг. Девушка знала, что меняться никогда не поздно, поэтому решилась на коррекцию фигуру в 36 летнем возрасте. Так как заниматься спортом в таком весе может быть опасно для суставов и сердца, девушка решилась на диету.

Изменив режим питания, ей удалось сбросить практически пятнадцать килограммов. Но когда вес остановился, она обратились к медикам с целью бариатрической операции.

Это помогло девушке расправиться в ненавистным лишним весом. При этом она стала приверженцем здорового питания и спортивных занятий.

В результате стараний девушке удалось скинуть девяносто килограммов, и сделать фигуру максимально похожей на кукольной.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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