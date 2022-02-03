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17 шедевров маркетинга и рекламы, которые сложно оценить, но пройти мимо точно не получится

17 шедевров маркетинга и рекламы, которые сложно оценить, но пройти мимо точно не получится

Чтобы товар купили, а в заведение зашли, нужно, чтобы эти товары и заведения клиенты для начала хотя бы заметили. Ради этого маркетологи трудятся не покладая рук. Мы собрали для вас подборку настоящих шедевров рекламы и маркетинга. Не берёмся их оценивать, но знаем одно: пройти мимо и не заметить их просто невозможно!


Спасительный луч

Без комплексов

Вот и как её теперь есть?

Пояснения мелким шрифтом

Удачное сочетание здания и названия

Хорошее соседство — залог успеха

Вы точно знаете, что продаётся за этой дверью

Булоффек не желаете?

Брендинг на грани

Помощь пришла, откуда не ждали

Наше короновирусное время породило немало маркетинговых шедевров. Об этом у нас есть пост, ознакомиться с ним можно здесь.


Хрюкареку!

Без комментариев

Настоящая трагедия

Отличное сочетание вывески и нейминга

Помощь «алкаголикам»!

Всё логично

Правильные инвестиции

А здесь вы можете ознакомиться с довольно забавными объявлениями, которые вобрали в себя всю силу народного креатива.


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По материалам: Юмор

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