17 шедевров маркетинга и рекламы, которые сложно оценить, но пройти мимо точно не получится
Сегодня, 02:55
Чтобы товар купили, а в заведение зашли, нужно, чтобы эти товары и заведения клиенты для начала хотя бы заметили. Ради этого маркетологи трудятся не покладая рук. Мы собрали для вас подборку настоящих шедевров рекламы и маркетинга. Не берёмся их оценивать, но знаем одно: пройти мимо и не заметить их просто невозможно!
Спасительный луч
Без комплексов
Вот и как её теперь есть?
Пояснения мелким шрифтом
Удачное сочетание здания и названия
Хорошее соседство — залог успеха
Вы точно знаете, что продаётся за этой дверью
Булоффек не желаете?
Брендинг на грани
Помощь пришла, откуда не ждали
Наше короновирусное время породило немало маркетинговых шедевров. Об этом у нас есть пост, ознакомиться с ним можно здесь.
Хрюкареку!
Без комментариев
Настоящая трагедия
Отличное сочетание вывески и нейминга
Помощь «алкаголикам»!
Всё логично
Правильные инвестиции
А здесь вы можете ознакомиться с довольно забавными объявлениями, которые вобрали в себя всю силу народного креатива.
По материалам: Юмор