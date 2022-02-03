17 шедевров маркетинга и рекламы, которые сложно оценить, но пройти мимо точно не получится

Чтобы товар купили, а в заведение зашли, нужно, чтобы эти товары и заведения клиенты для начала хотя бы заметили. Ради этого маркетологи трудятся не покладая рук. Мы собрали для вас подборку настоящих шедевров рекламы и маркетинга. Не берёмся их оценивать, но знаем одно: пройти мимо и не заметить их просто невозможно!

Спасительный лучБез комплексовВот и как её теперь есть?Пояснения мелким шрифтомУдачное сочетание здания и названияХорошее соседство — залог успехаВы точно знаете, что продаётся за этой дверьюБулоффек не желаете?Брендинг на граниПомощь пришла, откуда не ждали

Наше короновирусное время породило немало маркетинговых шедевров. Об этом у нас есть пост, ознакомиться с ним можно здесь.

Хрюкареку!Без комментариевНастоящая трагедияОтличное сочетание вывески и неймингаПомощь «алкаголикам»!Всё логичноПравильные инвестиции

А здесь вы можете ознакомиться с довольно забавными объявлениями, которые вобрали в себя всю силу народного креатива.