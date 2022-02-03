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30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров, но проект резко закрыли, когда услышали эти звуки

30 лет назад советские ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров, но проект резко закрыли, когда услышали эти звуки

В конце 80-х годов прошлого века геодезиты разработали скважину, особенность которой заключалась в том, что она намного глубже, чем любая другая точка на Земле.

Она глубже Марианской впадины. Специалисты планировали добраться до мантии планеты, но по каким-то причинам работа была приостановлена. В исторических архивах есть упоминания о том, что на максимальной глубине сотрудники внятно слышали звуки.

До параметра в семь тысяч метров геодезисты добрались без лишних проблем. Оборудование с легкостью пробивало гранит, но далее начались сложности, связанные с высокой твердостью пород.

Скважина начала потихоньку сыпаться, оборудование проваливалась в пустоты. Она стала источником центрального внимания. Когда глубина подобралась в отместке в 9.5 тысяч метров, над скважиной трудилось около пятнадцати лабораторий. Этот проект имел первостепенное значение для советских людей.

Добравшись до глубины в 12000 метров, ученые определили, что в скважине температура поднялась свыше двухсот градусов по Цельсию.

Далее из бездны стали доноситься странные звуки. Именно это стало причиной того, чтобы работы были заморожены, а вскоре о проекте вовсе забыли.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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