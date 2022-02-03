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Александр Гордон высказался о двуличии Ксении Собчак

Александр Гордон высказался о двуличии Ксении Собчак
Ведущий прошелся по журналистке Ксении Собчак.   Александр Гордон неожиданно сделал выпад в адрес Ксении Собчак. Телеведущий уверен, что коллега часто бывает двуличной. Сейчас на Первом канале регулярно выходит шоу «Док-ток», ведущими которого являются Александр Гордон и Ксения Собчак. В студии звезды не пересекаются, работая над разными выпусками передачи. Сам Гордон об этом ничуть не жалеет, поскольку отношение к коллеге у него противоречивое. «Собчак на телевидении говорит одно, а в YouTube — другое. Я правильно понимаю, что есть две версии Собчак? То есть вы, Ксения, не только название программы у меня украли, но и манеру притворяться то одним, то другим человеком», — заявил Александр.
Александр Гордон О конфликте между звездами уже давно упорно ходят слухи. Некоторые поклонники уверены, что Гордон и Собчак не захотели работать в одном кадре, поэтому ведут разные выпуски шоу «Док-ток». Так или иначе, оба профессионала продолжают работать на Первом канале. В новом телевизионном сезоне у Гордона наконец-то снижена профессиональная нагрузка, о чем он мечтал несколько лет. «Ранее мы выпускали по два выпуска «Мужское/Женское» в день. То есть 10 выпусков в неделю. Работать в таком режиме мы с Юлей уже не могли. Но, думаю, руководство все прекрасно понимает, поэтому нам снизили нагрузку. Сейчас выходит один выпуск программы в день, то есть работы стало в два раза меньше», — поделился Гордон в эфире YouTube-шоу «МедиаШУМ». К слову, шоумен не скрывает, что давно перестал получать удовольствие от съемок. Однако от его финансового благополучия зависят дети, поэтому он продолжает упорно трудиться.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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