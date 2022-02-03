Аналитик Майкл Пачтер: Sony купила Bungie «от безысходности» и сильно переплатила

Известный аналитик Майкл Пачтер (управляющий директор Wedbush Securities) в рамках Yahoo Finance Live высказал свое мнение о покупке Bungie со стороны Sony. Пачтер является известным аналитиком в игровой индустрии, поэтому у него решили поинтересоваться мнением о сделке.

По словам Майкла Пачтера, Sony сильно переплатила за Bungie:

Bungie обошлась в 4 миллиона долларов за разработчика. Тогда как большинство подобных сделок обычно предполагают оплату от 250 000 до 1 миллиона долларов. Я видел сделки, знаете ли, до 2 миллионов долларов на разработчика. Но это [сделка с Bungie] сумасшествие.

И просто для сравнения: EA купила Respawn около 3 или 4 лет назад за 700 миллионов долларов с 400 разработчиками. И эти ребята зарабатывают 700 миллионов долларов в год. Доход Bungie составляет около 200 миллионов долларов. Так что я думаю, что Sony сильно переплатила. Я думаю, это было заявление о том, что «мы не позволим Microsoft опередить нас, поэтому просто купим что-нибудь от безысходности». Это не совсем сделка, которая имеет для меня большой смысл.