Андрей Малахов показал архивный кадр с женой из тренажерного зала

50-летний телеведущий Андрей Малахов в преддверии Олимпиады в Пекине, вспомнил, как готовился бежать с факелом перед Олимпиадой в Сочи. Андрей Малахов побаловал поклонников памятным снимком в Instagram. Ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» поделился с фанатами снимком восьмилетней давности. Так, шоумен «подловил» свою красавицу-жену Наталью Шкулеву в спортзале. Всегда элегантная и одетая с иголочки возлюбленная Андрея Малахова предстала на фото в серой растянутой мешковатой футболке и трико на тренажерах. Шоумен дал понять, что его вторая половинка успела «пропотеть» в спортзале, крутя педали на велосипеде. Такой спортивный ансамбль бизнесвумен дополнила прическа «пучок-дулька».Андрей Малахов и Наталья Шкулева Ну а Малахов приехал в тренажерный зал, чтобы успеть размяться. В ту пору шоумен частенько ходил в тренажерку. Все-таки он готовился бежать с факелом в Сочи. И Малахов, и его красавица-жена выглядели подтянутыми и атлетичными. «Фото из 2014-го в преддверии открытия Олимпийских игр – 2022 в Пекине! Будете смотреть? Мы с Наташей Шкулевой восемь лет назад. Эпоха большого спорта! Я в cпортзале шесть раз в неделю. После того как пронес факел перед Олимпиадой в Сочи, приехал на спорт к жене. Будем болеть за наших спортсменов!» — отметил Малахов, намекая на старт Олимпиады в Пекине.