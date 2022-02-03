Ани Лорак запечатлелась в бикини в брызгах океанской воды

43-летняя певица Ани Лорак поделилась пляжными фото и восхитила роскошной фигурой. Многие отечественные звезды во время новогодних каникул активно работали, поэтому отдыхать отправились чуть позже, чем среднестатистические россияне. Ани Лорак — одна из них. Певица не стала разглашать места своей отпускной дислокации, но по обнародованным снимкам в Сети видно, что это скорее всего Дубай. Агата Муцениеце пожаловалась, что сильно поправилась во время отпуска в Дубае, поскольку не смогла отказать себе во вкусной еде и даже показала свой округлившийся живот. Чего не скажешь об Ани Лорак. Знаменитость смогла сохранить свою фигуру «восьмеркой» в идеальном состоянии, блеснув ей в бикини на море.Ани Лорак «Не важно, сколько дней в твоей жизни. Важно, сколько жизни в твоих днях🙏🏻❣️», - подписала фото певица.Ани Лорак «Какая фигура❤️🔥🔥», «Потрясающе красива И фигура, и душа❤️🔥! Блистательная дива💖💎», «❤️ Каролиночка, ты потрясающая 🤩 Фигура роскошная 👏», «Ваша фигура - это что-то невероятное 😍», «Афродита из пены морской», «Какие волны шикарные! 🌊🌊🌊 Каролина, вы прям Русалочка здесь 💖🧜♀✨», «Каролина из тех женщин, кто расцвел после развода. Без турка своего похорошела», — похвалили подписчики звезду. Напомним, настоящее имя Ани Лорак — Каролина Куек. Она была замужем до 2019 года за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу и родила ему дочь Софию.