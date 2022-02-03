Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One





Студия Oddworld Inhabitants объявила о планах выпустить игру Oddworld: Stranger’s Wrath HD на приставках Xbox One и Playstation 4. Релиз состоится уже на следующей неделе — 11 февраля, продаваться в Microsoft Store проект будет за $11,99.

Игра Oddworld: Stranger’s Wrath HD представляет собой HD-переиздание проекта Oddworld: Stranger’s Wrath, который вышел в 2005 году на первом Xbox. Спустя несколько лет, в 2011 году, игру выпустили в варианте Oddworld: Stranger’s Wrath HD на Playstation 3, а позже она добралась до Vita, PC и Wii U, но она не выходила на Xbox 360. Теперь же обновленная версия игры доберется до Xbox One и Playstation 4.

Разработчики обещают в обновленных версиях Oddworld: Stranger’s Wrath HD улучшенную графику, 4K и 60 FPS.

Oddworld: Stranger’s Wrath HD представляет собой платформер с элементами экшена и головоломки. Это научно-фанастический вестерн, в котором игроков ждет порядка 20 часов геймплея.

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