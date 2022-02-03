ЦБ предложил обязать банки возвращать клиентам украденное мошенниками

Вадим Карасев

Центробанк предложил обязать некоторые российские банки возвращать своим клиентам все деньги, украденные мошенниками при помощи социальной инженерии. Это затронет только те учреждения, которые проигнорировали рекомендации ЦБ по организации внутренних бизнес-процессов.

Глава департамента инфобезопасности "Банка России" Вадим Уваров привел некоторые подробности: подготовка предложений началась еще в прошлом году, первым делом на обсуждение вынесли механизм возврата похищенных средств.

"Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы", – отметил он на "Инфофоруме".

Если же банк учел все рекомендации ЦБ, то за деньги, добровольно отданные преступникам, жертвы будут отвечать самостоятельно. Сейчас они имеют право взыскать с банка средства только в случае, если их украли по вине учреждения – например, взломав внутренние системы, заручившись сообщником из числа сотрудников или иным подобным путем, не требующим участия клиента.

За неполный прошлый год у россиян было украдено около 9 млрд рублей с их банковских счетов, случаи возврата денег крайне редки. Зачастую мошенники добиваются, чтобы клиенты банков сами совершали платежи в их пользу.

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