Депутат Арапов предлагает возродить службу лесничих: "Готовиться к сезону пожаров нужно заранее"

Вадим Карасев

Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Георгий Арапов на встрече с руководством Иркутской области выступил с рядом инициатив, в том числе предложил возродить службу лесничих.

"В Иркутской области у меня несколько задач. Первое – это экологическая повестка и по этой теме мы проводим большой сбор добровольцев. Второе – это встреча с активом и сторонниками партии, с людьми, которые за нас голосовали. Чтобы узнать, что они хотели бы добавить в нашу партийную повестку. Третье – это молодёжная политика", – рассказал депутат.

По инициативе Арапова 1 февраля состоялся форум "Добровольцы Сибири", объединивший десятки молодых ребят-волонтеров, которым не безразличны проблемы экологии и сохранения природных богатств региона.

По мнению депутата, борьба с пожарами, в том числе их профилактика, – один из важнейших векторов защиты экологии в целом.

"Наше первостепенное направление работы – безопасность в лесах и поддержка средств пожарной охраны для уменьшения количества возгораний. Готовиться к сезону нужно заранее. Мы предлагаем возродить службу лесничих, которая сегодня находится в упадке. Важно, чтобы у леса был хозяин, который за ним следит", - считает Арапов.

Напомним, Георгий Арапов выдвигался в Госдуму от Иркутской области и стал самым молодым депутатом этого созыва – Георгию сейчас 22 года. Поэтому важное направление его работы – поддержка молодёжи и, в частности, подготовка молодых кадров.