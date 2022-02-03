Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине

Звезда сериала «Отель Элеон», актриса Диана Пожарская празднует сегодня 30-летие, сидя дома на карантине. Исполнительница главной роли в фильме «Чемпион мира» Диана Пожарская призналась, что 30-летний юбилей отмечает дома. Причиной стала болезнь знаменитости. Пожарская не сможет посидеть за столиком в ресторане с друзьями или отправиться на романтическое свидание с мужем в свой день рождения. Все дело в том, что актриса сидит на карантине. В свой 30-й день рождения Диана Пожарская мечтает только о хорошем самочувствии. Артистка попросила поклонников пожелать ей здоровья. «Не знаю, говорить или нет, но мы на карантине. Поэтому как-то вот так вот в этом году проводится день рождения. Все в целом хорошо. Просто пожелайте мне здоровья и все! И мне будет приятно!» — сообщила актриса riafan.ru. Именинница в свой день рождения решила показать свой детский снимок с любимой игрушкой.Диана Пожарская в детстве «30 🎈», - лаконично подписала фото Диана. Пожарская появилась на свет в городе Волжский. Почти 15 лет Диана занималась спортивными бальными танцами. Однако жизнь решила связать с творчеством. В 2016 году актриса окончила ВГИК. Она снялась в таких сериалах как, «Отель Элеон» и «Отель Белград». Диану поздравили коллеги и поклонники. Но особенно трогательное поздравление она получила от супруга Ивана Янковского.Диана Пожарская «30… и все только начинается! Люблю, спасибо ❤️❤️❤️», - обратился к жене актер.«Спасибо, моё золотце! ❤️», - ответила именинница. Пожарская и Янковский ведут непубличный образ жизни. Пара редко рассказывает в соцсетях подробности брака. К слову, актеры признались, что официально оформили отношения только месяц назад. Диана и Иван пришли на красную дорожку фильма «Чемпион мира», где Янковский рассекретил новый семейный статус. Последние полгода пара стала чаще мелькать в соцсетях друг друга, однако фотографии общего сына актеры стараются не показывать. В начале года вся семья отправилась в отпуск на Мальдивы. Тогда же они поделились серией совместных снимков с островов, назвав себя лучшим дуэтом. Перед путешествием Иван заявил в интервью Надежде Стрелец, что им безразлично, что о них думают окружающие. Он признался, что они с Дианой совпали в своих взглядах. «Она прекрасно понимает, что смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране, а в других вещах. Она чувствует эту территорию, психологически очень правильно чувствует жизнь», — заключил Янковский.