Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине

Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине
Звезда сериала «Отель Элеон», актриса Диана Пожарская празднует сегодня 30-летие, сидя дома на карантине. Исполнительница главной роли в фильме «Чемпион мира» Диана Пожарская призналась, что 30-летний юбилей отмечает дома. Причиной стала болезнь знаменитости. Пожарская не сможет посидеть за столиком в ресторане с друзьями или отправиться на романтическое свидание с мужем в свой день рождения. Все дело в том, что актриса сидит на карантине. В свой 30-й день рождения Диана Пожарская мечтает только о хорошем самочувствии. Артистка попросила поклонников пожелать ей здоровья. «Не знаю, говорить или нет, но мы на карантине. Поэтому как-то вот так вот в этом году проводится день рождения. Все в целом хорошо. Просто пожелайте мне здоровья и все! И мне будет приятно!» — сообщила актриса riafan.ru. Именинница в свой день рождения решила показать свой детский снимок с любимой игрушкой.
Диана Пожарская в детстве «30 🎈», - лаконично подписала фото Диана. Пожарская появилась на свет в городе Волжский. Почти 15 лет Диана  занималась спортивными бальными танцами. Однако жизнь решила связать с творчеством. В 2016 году актриса окончила ВГИК. Она снялась в таких сериалах как, «Отель Элеон» и «Отель Белград». Диану поздравили коллеги и поклонники. Но особенно трогательное поздравление она получила от супруга Ивана Янковского.
Диана Пожарская «30… и все только начинается! Люблю, спасибо ❤️❤️❤️», - обратился к жене актер.
«Спасибо, моё золотце! ❤️», - ответила именинница. Пожарская и Янковский ведут непубличный образ жизни. Пара редко рассказывает в соцсетях подробности брака. К слову, актеры признались, что официально оформили отношения только месяц назад. Диана и Иван пришли на красную дорожку фильма «Чемпион мира», где Янковский рассекретил новый семейный статус. Последние полгода пара стала чаще мелькать в соцсетях друг друга, однако фотографии общего сына актеры стараются не показывать. В начале года вся семья отправилась в отпуск на Мальдивы. Тогда же они поделились серией совместных снимков с островов, назвав себя лучшим дуэтом. Перед путешествием Иван заявил в интервью Надежде Стрелец, что им безразлично, что о них думают окружающие. Он признался, что они с Дианой совпали в своих взглядах. «Она прекрасно понимает, что смысл жизни не в том, чтобы на тебя смотрели на экране, а в других вещах. Она чувствует эту территорию, психологически очень правильно чувствует жизнь», — заключил Янковский.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером
Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером
Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине
Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Похоже, в Game Pass Ultimate добавят подписку на Hulu
Похоже, в Game Pass Ultimate добавят подписку на Hulu
Несколько новых геймплейных роликов Shredders — игра скоро будет в Game Pass
Несколько новых геймплейных роликов Shredders — игра скоро будет в
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
NASA планирует затопить МКС в Тихом океане
NASA планирует затопить МКС в Тихом океане
ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России за 2021 год
ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России
Nintendo не намерена покупать студии для конкуренции с Microsoft и Sony
Nintendo не намерена покупать студии для конкуренции с Microsoft и
Власти Астрахани в 2022 году начнут строительство трех детсадов
Власти Астрахани в 2022 году начнут строительство трех детсадов
"Присылали письма с предложением увеличить член": голый Шепелев сделал неожиданное признание
"Присылали письма с предложением увеличить член": голый
Виктор Мережко и его женщины, которые были частью жизни
Виктор Мережко и его женщины, которые были частью жизни

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные косплеи с минимумом затрат
18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные
Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной жизни
Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой

Еще по теме

Диана Пожарская на всю страну рассказала о любви к Ивану Янковскому
Диана Пожарская поделилась трогательными кадрами с 4-месячным сыном
Диана Пожарская поздравила свекровь–именинницу и удивила сходством с ней
Иван Янковский и Диана Пожарская подтвердили, что поженились