Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын

Актер Дмитрий Нагиев впервые заговорил о 13-летнем сыне Марке в эфире шоу Первого канала. Дмитрий Нагиев тщательно скрывает подробности личной жизни. Один из признанных секс-символов пользуется большим успехом у представительниц слабого пола. Однако после развода с первой женой Аллой актер не представил публике ни одну из своих избранниц, а их, по слухам, было много. В СМИ есть информация, что Дмитрий последние несколько лет живет на две семьи, где у него есть внебрачные дети. Как говорят, Наталия Коваленко родила от Нагиева сына Марка, а Анна Спектор — дочку Миру. Мальчик живет с мамой в подмосковном доме, который купил актер. Дочку же Нагиев прячет в пригороде Санкт-Петербурга. Недавно в эфире шоу «Голос» Дмитрий впервые сам заговорил о 13-летнем Марке. Он передал ему привет в эфире Первого канала, сказав: «Думаю, что папа и мама тебя очень любят. Будь счастлив, дорогой!»Дмитрий Нагиев с сыном Кириллом Однако общаться с журналистами на тему своих любовных приключений Нагиев по-прежнему отказывается. Недавно он иронично прокомментировал слухи о своих романах и тайных детях. Дмитрий пошутил, что ему просто очень нравятся женщины, и он ничего не может с собой поделать. «Я думаю: «Уж не проститутка ли я?» Это беда моей жизни. Мне просто нравятся женщины, что мне делать. Я сейчас, может быть, в клинику лягу», — сказал Нагиев в программе Пятого канала «Светская хроника». Напомним, что у Нагиева есть 32-летний сын Кирилл от радиоведущей Алисы Шер, который пошел по стопам отца. Он уже успел сняться в нескольких крупных проектах, в частности, он запомнился зрителям по сериалу «Принц Сибири» и проекту телеканала «Пятница» – «Ревизорро-шоу».