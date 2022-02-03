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Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали увеличить член

Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали увеличить член
39-летний ведущий Дмитрий Шепелев поделился пикантным снимком и ответил на откровенные вопросы.  Бывший ведущий ток-шоу «На самом деле» умеет смеяться над собой и часто рассказывает забавные истории из жизни. В этот раз он показал сообщение от представителя клиники по пересадки волос в Турции. Дмитрию предложили сотрудничество и поинтересовались, заинтересован ли он в трансплантации волос. «Вот и настал этот день», — иронично заявил Шепелев. Ведущий проектов «Шоу большой страны» и «Ты как я» также высказался на видео, которое снял в салоне своего автомобиля. Он заметил, что всё больше его знакомых пользуются этой процедурой. «Знаете, что больше всего настораживает? Что вокруг меня всё больше и больше мужчин, которые сделали пересадку волос. Как будто сжимается вокруг меня это кольцо. Я держусь, пока всё нормально! Вот приходит к вам ваш муж и говорит: «Дорогая, у меня озеро слез здесь образовалось. Давай заделаем! 500 тысяч». Вы ему что на это скажете?» — посмеялся Дмитрий.
Обнаженный Дмитрий Шепелев Шепелев продолжил шутить на эту тему. Он опубликовал откровенный снимок, на котором позировал голым, демонстрируя накачанный пресс. Шоумен признался, что раньше ему предлагали увеличить его мужское достоинство. «Вот и 40 не за горами. Раньше мне присылали письма с предложением увеличить член. А теперь с предложением пересадить волосы. А дальше что? С нетерпением жду заманчивые предложения посетить уютный дом престарелых», — саркастически написал бывший гражданский муж Жанны Фриске. Дмитрий также с юмором пожаловался на тяжелую участь многодетного отца. По словам телеведущего, ему волей-неволей приходится превращаться в супермена, когда его жена и няня детей болеют. «Вам просто не видно, но у меня под пальто плащ синего цвета и буква «s» на груди. Серьезно вам говорю!» — заверил Шепелев.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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