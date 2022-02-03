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Дочка певицы Нюши решила придумать себе новое имя

Дочка певицы Нюши решила придумать себе новое имя
Дочь певицы Нюши, Симба решила, что ее нужно называть по-другому.   Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время на сцене. В ее копилке множество хитов. Артистка признавалась, что многие треки связаны с историями из жизни. Однако в последние годы ее приоритеты изменились. Теперь она счастливая жена и мама. Вместе с мужем Игорем Сивовым звезда растит дочку Симбу и сына, которому всего месяц. Пока Нюша продолжает находиться в ОАЭ с семьей. Она восстанавливается после родов. При этом певица часто устраивает фотосессиями и гуляет с малышами. Пара пока хранит в тайне имя сына. Примечательно, что они дали двойное имя дочке Серафима-Симба. Это в свое время удивило даже Филиппа Киркорова. Но похоже, что сама девочка осталась не совсем довольна таким выбором. Во время общения с папой кроха объявила, что у нее теперь новое имя.
Нюша с дочерью «А как важно иметь красивое имя?» — спросил Сивов. «А меня зовут Тама!» — сказала девочка. «Тебя Тама зовут!? Это твое новое имя? А откуда ты его взяла?» — уточнил у нее папа. «Ну я подумала, подумала», — пояснила она. «А Симбой кого зовут?» — снова уточнил Игорь. «Хотя у меня два имени — Симба и Тама», — сказала кроха. «Серфамой кого зовут?» — продолжил папа. «Тоже меня зовут», — заявила она. «Три имени теперь», — резюмировал Сивов. Поклонники восхитились крохой. Многие также были удивлены тому, что у дочки Нюши появилось такое желание, так как у нее очень яркое и необычное двойное имя.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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