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Ирина Дубцова удалила искусственную грудь

Ирина Дубцова удалила искусственную грудь
Певица Ирина Дубцова решилась на удаление имплантов. 39-летняя артистка не скрывала от поклонников, что делала грудь. В последнее время звезда стала все чаще задумываться об удалении имплантов. Недавно процедура все-таки была проведена, и артистка осталась довольна результатом. «Меня избавили от грудных имплантов. Я натюрель уже два с половиной месяца. Я убрала их, поскольку они меня «толстили». Стояли уже 12 лет. Сейчас это уже немодно, тяжело, да и надоели», — подчеркнула артистка.
Ирина Дубцова в купальнике Пока певица абсолютно довольна тем, как она выглядит. Прибегать к услугам хирургов в ближайшие годы Дубцова точно не намерена. Сейчас звезда находится в больнице. Вчера она призналась, что перенесла экстренную операцию, но о причинах хирургического вмешательства умолчала. «Я не делюсь в социальных сетях какими-то личными вещами. Здесь только работа и отдых. Есть темы, на которые я точно говорить не буду. Вообще я рассказала об операции только из-за того, что была вынуждена отменить запланированный на четвертое февраля концерт», — подчеркнула артистка. После перенесенной операции Ирина чувствует себя хорошо. Пока неизвестно, когда звезду выпишут из больницы, но она сама уже вовсю мечтает о работе. 14 февраля выйдет новый альбом Дубцовой, в котором, по ее обещаниям, будет немало ярких хитов.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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