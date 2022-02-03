Иван Краско может стать инвалидом

Актер Иван Краско получил ужасный прогноз врачей. Недавно артист перенес инсульт, после которого у него появились серьезные проблемы с глазами. Согласно прогнозам врачей, Иван Краско может лишиться зрения. К слову, проблемы с глазами у Ивана Краско давно, вот только он получал не совсем правильное лечение, поэтому недуг лишь обострился. Сейчас медики стараются сохранить 91-летнему артисту остатки зрения... «Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть», — поделился директор актера Вячеслав Смородинов.Иван Краско Врачи диагностировали у Краско деструкцию стекловидного тела, возрастную атрофическую рубцовую стадию. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте, сообщает «КП-Петербург». Сам Иван Иванович старается сохранять оптимизм даже при таком раскладе и не теряет чувства юмора. «Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: «Извини, а ты кто?». Они охают: «Не узнал что ли?». Не узнал!» — признавался актер.