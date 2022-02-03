Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иван Краско может стать инвалидом

Иван Краско может стать инвалидом
Актер Иван Краско получил ужасный прогноз врачей.   Недавно артист перенес инсульт, после которого у него появились серьезные проблемы с глазами. Согласно прогнозам врачей, Иван Краско может лишиться зрения. К слову, проблемы с глазами у Ивана Краско давно, вот только он получал не совсем правильное лечение, поэтому недуг лишь обострился. Сейчас медики стараются сохранить 91-летнему артисту остатки зрения... «Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны. Как оказалось, изначально лечение у Ивана Ивановича было неправильным. Сейчас остается поддерживать только те остатки зрения, которые есть», — поделился директор актера Вячеслав Смородинов.
Иван Краско Врачи диагностировали у Краско деструкцию стекловидного тела, возрастную атрофическую рубцовую стадию. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте, сообщает «КП-Петербург». Сам Иван Иванович старается сохранять оптимизм даже при таком раскладе и не теряет чувства юмора. «Встречаю людей на улице и вызываю удивление. Мне жмут руку, радуются, обнимают, а я такой: «Извини, а ты кто?». Они охают: «Не узнал что ли?». Не узнал!» — признавался актер.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Иван Краско может стать инвалидом
Иван Краско может стать инвалидом
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой
Депутат Арапов предлагает возродить службу лесничих: "Готовиться к сезону пожаров нужно заранее"
Депутат Арапов предлагает возродить службу лесничих: "Готовиться
Аналитик Майкл Пачтер: Sony купила Bungie «от безысходности» и сильно переплатила
Аналитик Майкл Пачтер: Sony купила Bungie «от безысходности» и сильно
Новый бонус для подписчиков EA Play и Game Pass Ultimate
Новый бонус для подписчиков EA Play и Game Pass Ultimate
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной жизни
Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной
18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные косплеи с минимумом затрат
18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные
Чем отличается новая версия ARK: Ultimate Survivor Edition в Game Pass от прошлой
Чем отличается новая версия ARK: Ultimate Survivor Edition в Game
Bloomberg: релиз Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли на 2023 год
Bloomberg: релиз Suicide Squad: Kill the Justice League перенесли на
Молодежь Чебоксар поддержала акцию "Случайный вальс"
Молодежь Чебоксар поддержала акцию "Случайный вальс"

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного биополя
Сколько воды в день нужно выпивать для крепкого здоровья и сильного
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
Ghostwire Tokyo стоит ждать в марте будущего года в Game Pass на Xbox
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову
Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению
Джефф Кейли: Новые крупные игровые сделки близки к завершению

Еще по теме

На самом деле - Кадры измены. Молодую жену Краско поймали с поличным (21.05.2018)
Наталья Краско посвятила мужу поэму
Молодая жена Ивана Краско пожаловалась на его поведение
Иван и Наталья Краско рассказали о пополнении в семье