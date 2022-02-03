Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой

47-летняя продюсер Яна Рудковская поделилась фото с отдыха на Мальдивах. Жена олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко работала в новогодние праздники и только сейчас позволила себе расслабиться и отдохнуть. Яна проводит отпуск на Мальдивах вместе с подругами. Сразу после прилета она посетила спа-салон при отеле, который считается лучшим в мире. Теперь звезда наслаждается прекрасной погодой и принимает солнечные ванны на пляже.Яна Рудковская в купальнике Рудковская устроила яркую фотосессию на берегу океана. Она предстала в закрытом купальнике бирюзового оттенка на тонких лямках с полупрозрачными вставками от своего любимого дизайнера Натальи Якимчик. К монокини бизнесвумен подобрала темные очки в голубой оправе. Яна присела на подвесные качели. «Мы готовы к отпуску!» — заявила жена спортсмена.Яна Рудковская в купальнике Поклонники Яны оценили ее снимки. Многим понравился купальник звезды. Немало приятных слов было сказано о фигуре Рудковской. «Какая вы красивая! Этот цвет купальника вам очень идет!», «Заметила, что Яна всегда в закрытых купальниках, очень элегантно», «Какой же красивый вид и как же мне нравятся закрытые купальники!», «Круто выглядите, восхищаюсь вами!», «Фигурка шикарная, вы пример для многих!», «Сколько ярких красок! Потрясающий у вас образ! Дива на Мальдивах!» — написали пользователи.