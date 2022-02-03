Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass

Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass


Подписка Game Pass сегодня, 3 февраля, пополняется сразу 3 новыми играми из подборки на первую половину февраля.

Игроки могут по Game Pass сыграть в новинку — Dreamscaper. Это весьма любопытный приключенческий экшен-рогалик, в котором предстоит сражаться с монстрами, преследующими главную героиню во снах. При этом, днем она может изучать город и общаться с местными жителями. В игре отсутствует русская локализация.

Еще две игры, которые сегодня добавляют в Game Pass — это интерактивное кино-триллер Telling Lies с нелинейным сюжетом и первая игра студии Compulsion Games (создатели We Happy Few) — Contrast.

Dreamscaper


Watch this video on YouTube

Dreamscaper

Dreamscaper — это экшн-рогалик, в котором можно бесконечно переигрывать с циклом бодрствования и сна. Ночью погрузитесь глубоко в свое подсознание, столкнувшись с кошмарами в постоянно меняющемся мире, наполненном уникальными предметами, способностями и испытаниями.
Перейти в Microsoft Store

Telling Lies


Watch this video on YouTube

Telling Lies

Telling Lies — это новая игра от Сэма Барлоу, создателя игр Her Story и Silent Hill: Shattered Memories. Telling Lies — это игра-триллер про расследование.
Перейти в Microsoft Store

Contrast


Watch this video on YouTube

Contrast

Открой невероятную игру в стиле 1920х, полную опасностей, обмана и драмы. Маленькая девочка. Ее воображаемый друг. Способности, позволяющие переходить из 3D мира в 2D мир теней.
Перейти в Microsoft Store

Напомним, что в середине февраля немало хороших игр покинут Game Pass.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром
Разработчики Scorn показали немного геймплея с новым монстром
Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын
Дмитрий Нагиев впервые подтвердил, что у него растет еще один сын
Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах
Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах
Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass
Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass
Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One
Анонсирована Oddworld: Stranger’s Wrath HD для Xbox One
Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека
Почему мы лжем: как ложь меняет биополе и жизненный путь человека
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали увеличить член
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали
Дочка певицы Нюши решила придумать себе новое имя
Дочка певицы Нюши решила придумать себе новое имя
Koa and the Five Pirates of Mara и Mika and the Witch’s Mountain — анонсированы новинки Chibig
Koa and the Five Pirates of Mara и Mika and the Witch’s Mountain —
Как сделать, чтобы достижения на Xbox не перекрывали субтитры
Как сделать, чтобы достижения на Xbox не перекрывали субтитры
В регионах продолжается работа по улучшению систем школьного питания
В регионах продолжается работа по улучшению систем школьного питания

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за кросс-развлечениям
Аналитик: Xbox стремится к кроссплатформенности, а Playstation к за
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии
В УрГПУ состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ Великобритании
Эскадру российских кораблей с крылатыми ракетами заметили близ
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову раскритиковали за видео без лифчика в Африке
"Четко просвечивает грудь": показавшую соски Бузову

Еще по теме

Уже известны 5 игр, которые добавят в Game Pass в феврале (UPD)
Утечка: Появился список игр Game Pass на начало февраля
Эти 2 две игры сегодня добавляют в подписку Game Pass
The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе