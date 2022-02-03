Эти 3 игры сегодня пополняют подписку Game Pass





Подписка Game Pass сегодня, 3 февраля, пополняется сразу 3 новыми играми из подборки на первую половину февраля.

Игроки могут по Game Pass сыграть в новинку — Dreamscaper. Это весьма любопытный приключенческий экшен-рогалик, в котором предстоит сражаться с монстрами, преследующими главную героиню во снах. При этом, днем она может изучать город и общаться с местными жителями. В игре отсутствует русская локализация.

Еще две игры, которые сегодня добавляют в Game Pass — это интерактивное кино-триллер Telling Lies с нелинейным сюжетом и первая игра студии Compulsion Games (создатели We Happy Few) — Contrast.

Dreamscaper

Dreamscaper

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Dreamscaper — это экшн-рогалик, в котором можно бесконечно переигрывать с циклом бодрствования и сна. Ночью погрузитесь глубоко в свое подсознание, столкнувшись с кошмарами в постоянно меняющемся мире, наполненном уникальными предметами, способностями и испытаниями.

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Telling Lies

Telling Lies

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Telling Lies — это новая игра от Сэма Барлоу, создателя игр Her Story и Silent Hill: Shattered Memories. Telling Lies — это игра-триллер про расследование.

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Contrast

Contrast

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Открой невероятную игру в стиле 1920х, полную опасностей, обмана и драмы. Маленькая девочка. Ее воображаемый друг. Способности, позволяющие переходить из 3D мира в 2D мир теней.

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Напомним, что в середине февраля немало хороших игр покинут Game Pass.