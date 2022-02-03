Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за несколько миллионов

Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за несколько миллионов

Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за несколько миллионов
Актриса Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии  с мужем в дорогих украшениях. Накануне в Москве состоялся премьерный показ фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Показ посетили многие селебрити. Среди них были и Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым. Снимками актриса поделилась в своем инстаграме.
Юлия Снигирь с мужем «Спасибо Светлане Ходченковой за смелость и бескомпромиссность. «Другое имя» — кино для эстетов», — написала  Снигирь. Свою эстетику актриса подчеркнула вязаным костюмом цвета хаки с крупным узором и  украшениями Cartier. Юлия надела серьги и колье из розового золота Clash de Cartier. Цена украшений — 342 тысячи рублей и 5 млн 300 тысяч рублей соответственно.
Юлия Снигирь в дорогих украшениях Напомним, что Снигирь вышла замуж за Цыганова пять лет назад. Пара воспитывает сына.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за несколько миллионов
Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за
Андрей Малахов показал архивный кадр с женой из тренажерного зала
Андрей Малахов показал архивный кадр с женой из тренажерного зала
Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новые школы
Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре
Михаэль Шумахер: последние новости о состоянии здоровья на сегодня 2022 год (фото)
Михаэль Шумахер: последние новости о состоянии здоровья на сегодня
Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером
Сетлана Лобода закрутила роман с женатым украинским миллиардером
Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине
Диана Пожарская отмечает юбилей, сидя на карантине
Похоже, в Game Pass Ultimate добавят подписку на Hulu
Похоже, в Game Pass Ultimate добавят подписку на Hulu
Несколько новых геймплейных роликов Shredders — игра скоро будет в Game Pass
Несколько новых геймплейных роликов Shredders — игра скоро будет в
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года заграншкол МИД России»
NASA планирует затопить МКС в Тихом океане
NASA планирует затопить МКС в Тихом океане
ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России за 2021 год
ТОП-5 самых продаваемых игр на дисках для Xbox и Playstation в России

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные косплеи с минимумом затрат
18 образов от парня из Таиланда, который делает максимально смешные
Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной жизни
Сексолог объяснил, почему Анастасия Волочкова терпит фиаско в личной
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Анфиса Чехова рассказала о предложении заняться сексом за деньги
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой

Еще по теме

Юлия Снигирь не может себя сдержать в магазинах
Юлия Снигирь показала пляжное фото в купальнике, подросшего сына и маму
Евгений Цыганов собирается жениться на Юлии Снигирь
На кого похож восьмой ребенок Евгения Цыганова