Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за несколько миллионов

Актриса Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии с мужем в дорогих украшениях. Накануне в Москве состоялся премьерный показ фильма «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. Показ посетили многие селебрити. Среди них были и Юлия Снигирь с мужем Евгением Цыгановым. Снимками актриса поделилась в своем инстаграме.Юлия Снигирь с мужем «Спасибо Светлане Ходченковой за смелость и бескомпромиссность. «Другое имя» — кино для эстетов», — написала Снигирь. Свою эстетику актриса подчеркнула вязаным костюмом цвета хаки с крупным узором и украшениями Cartier. Юлия надела серьги и колье из розового золота Clash de Cartier. Цена украшений — 342 тысячи рублей и 5 млн 300 тысяч рублей соответственно.Юлия Снигирь в дорогих украшениях Напомним, что Снигирь вышла замуж за Цыганова пять лет назад. Пара воспитывает сына.