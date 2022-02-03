Как сделать, чтобы достижения на Xbox не перекрывали субтитры





Новые игроки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S могут столкнуться с неприятной проблемой, когда полученные достижения закрывают субтитры в игре. Это можно изменить, но перенасыщенный настройками раздел параметров консоли осложняет поиск нужной опции. Опишем, как настроить отображение достижений в играх на Xbox таким образом, чтобы они не закрывали субтитры.

Субтитры в играх выводятся в нижней части экрана посередине, в подавляющем большинстве случаев. Там же, по умолчанию, выводятся достижения. Чтобы достижения отображались в другой части экрана:

Вызовите меню Guide (нажатием на кнопку со значком Xbox на геймпаде) и в разделе выбора профиля перейдите в «Параметры».Выберите «Предпочтения» — «Уведомления».Далее «Положение уведомлений по умолчанию».Здесь выберите удобную область экрана и нажмите «Готово».

Ниже можно посмотреть на картинках инструкцию, как настроить область отображения уведомлений Xbox.