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Кейт Миддлтон приняла участие в матче по регби

Кейт Миддлтон приняла участие в матче по регби

Кейт Миддлтон приняла участие в первом матче по регби на стадионе Твинкенхэм в Британии. На поле Кейт вышла в форменных брюках, поло и ветровке, собрав волосы в высокий пучок.


Кейт Миддлтон играет в регби


Кейт Миддлтон играет в регби

Накануне стало известно, что герцогиня Кембриджская назначена патроном Союза регби Англии. На этом посту она заменит принца Гарри, который отказался от королевских обязанностей и привилегий, переехав в США вместе со своей супругой Меган Маркл.

Я очень рада стать попечителем Футбольной лиги регби и Футбольного союза регби, двух потрясающих организаций, которые при помощи спорта объединяют общество и содействуют процветанию людей. Я с нетерпением жду возможности поработать с ними и поддержать Англию в этом году, который ожидается богатым на события в этом виде спорта, — прокомментировала Кейт свое назначение на официальной странице герцогов Кембриджских в инстаграме.


 


Кейт Миддлтон с детства любит регби — вся ее семья следит за событиями в этом виде спорта.

Наши выходные всегда зависели от матчей по регби. Мы планировали обеды таким образом, чтобы поесть между таймами, а иногда смотрели игру с тарелками на коленях,

— рассказывала ее младшая сестра Пиппа в интервью Vanity Fair.



Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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