Koa and the Five Pirates of Mara и Mika and the Witch’s Mountain — анонсированы новинки Chibig





Игровое издательство Chibig, которое в последние годы выпустило несколько отличных добрых приключенческих игр для детской аудитории, представило два новых проекта. Это снова игры, которые направлены на молодую аудиторию — Koa and the Five Pirates of Mara и Mika and the Witch’s Mountain.

Koa and the Five Pirates of Mara. В новом приключенческом платформере игрок будет исследовать острова и сражаться с пиратами. Разработчики обещают богатые деталями красочные острова, интересный сюжет и отличные визуальные эффекты. Игра представляет собой платформер.

Mika and the Witch’s Mountain. В этой игре предстоит играть за начинающую ведьму, которая хочет завершить свое обучение. Для этого она должна помогать горожанам, выполняя различные их задачи, в основном, связанные с доставкой посылок на метле.

Koa and the Five Pirates of Mara и Mika and the Witch’s Mountain появятся в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах.