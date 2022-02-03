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Life is Strange: Remastered Collection получит 60 FPS на Xbox Series X, но позже

Life is Strange: Remastered Collection получит 60 FPS на Xbox Series X, но позже


Состоялся релиз сборника Life is Strange: Remastered Collection, который включает в себя две высокооцененные игры серии Life is Strange. Сборник должен был выйти еще в прошлом году, но разработчики отложили его выход, взяв дополнительное время на оптимизацию и доработку. Однако, релиз все равно сопровождается массой проблем.

Игроки жалуются на качество исполнения сборника Life is Strange: Remastered Collection, в котором уже обнаружены различные проблемы. В игре есть проблемы с озвучкой, падения FPS, неотображаемые на экране субтитры и многое другое, что заметно портит игровой опыт. А игроки на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5 не получили режим 60 FPS.

Однако разработчики Life is Strange: Remastered Collection уже анонсировали, что режим 60 FPS будет добавлен с одним из обновлений в будущем. Пока точные сроки его появления не называются. Отметим, что в анонсе добавления данного режима упоминаются только консоли Xbox Series X и Playstation 5, получит ли его Xbox Series S — неизвестно.


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По материалам: newxboxone

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