Life is Strange: Remastered Collection получит 60 FPS на Xbox Series X, но позже





Состоялся релиз сборника Life is Strange: Remastered Collection, который включает в себя две высокооцененные игры серии Life is Strange. Сборник должен был выйти еще в прошлом году, но разработчики отложили его выход, взяв дополнительное время на оптимизацию и доработку. Однако, релиз все равно сопровождается массой проблем.

Игроки жалуются на качество исполнения сборника Life is Strange: Remastered Collection, в котором уже обнаружены различные проблемы. В игре есть проблемы с озвучкой, падения FPS, неотображаемые на экране субтитры и многое другое, что заметно портит игровой опыт. А игроки на приставках Xbox Series X | S и Playstation 5 не получили режим 60 FPS.

Однако разработчики Life is Strange: Remastered Collection уже анонсировали, что режим 60 FPS будет добавлен с одним из обновлений в будущем. Пока точные сроки его появления не называются. Отметим, что в анонсе добавления данного режима упоминаются только консоли Xbox Series X и Playstation 5, получит ли его Xbox Series S — неизвестно.

Discolored character shaders in BTS:R - a fix has been identified and is undergoing testing for a second patch. In the meantime, exit and restart the game to fix the issue. We can also confirm that a 60fps mode will be coming to LiS:R for PS5 and XSX in a later patch. — Life is Strange (@LifeIsStrange) February 2, 2022



