Любовь Толкалина с дочерью пришли на премьеру в рокерских нарядах

Актриса Любовь Толкалина появилась на премьере комедии, в которой приняла участие, в компании 20-летней дочери. Известная актриса Любовь Толкалина и режиссер Егор Кончаловский воспитали единственную дочь. 20-летняя Мария часто появляется с мамой на светских мероприятиях. На этот раз девушка приехала поддержать заездную маму на премьере сериала.Любовь Толкалина Любовь Толкалина снялась в комедии Егора Чичканова «И снова здравствуйте!». Для выхода в актриса и ее наследница выбрали рокерские наряды.Любовь Толкалина и Мария Кончаловская «Премьера хулиганского сериала « И снова здравствуйте!» прошла вчера в Октябре. Ну , что сказать- хулиганили и смеялись», — отметила актриса. «Сериал у нас про бандита, образы должны соответствовать ✨😈🤟А вообще, давно так не смеялась», — добавила Мария Кончаловская.Мария Кончаловская К слову, Мария является студенткой Московского художественно-промышленного института. Девушка учится на 2 курсе факультета графического дизайна. В свободное время наследница звездных родителей занимается моделингом. Кстати, недавно снимок дочери Толкалиной и Кончаловского разместили в итальянском Vogue. Девушка не снималась специально для модного журнала. Но российский фотограф отправил несколько кадров с девушкой в редакцию глянца. Знаменитая мама очень гордится Марией. Напомним, Мария в 2020 году вышла замуж за своего возлюбленного Никиту Кузьмина. Пара расписывалась в Грибоедовском ЗАГСе. У актрисы сложились хорошие отношения с зятем. Любовь Толкалина счастлива, что Маша встретила прекрасного человека.