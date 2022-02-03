Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы

Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы
Актриса Мария Горбан рассказала, каким подарком ее удивил муж на первую годовщину свадьбы. Мария Горбань рассказала, что сегодня в их семье отмечают сразу два важных события. В результате муж удивил актрису, устроив ей романтический сюрприз — в честь годовщины свадьбы и рождения сына. «Просыпаюсь я с утра в хорошем настроении, а Кирилл мне такой говорит: «У нас сыну полгода и годовщина свадьбы. И я решил устроить романтическое путешествие, сегодня в час ночи мы улетаем на Шри-Ланку. Вы бы видели моё лицо! Я такое в кино только видела. Моя внутренняя «яжемать» начала тормозить процесс. Но меня не очень-то и спрашивал... Привет, неожиданные каникулы! Любимый, спасибо за сюрприз!»— поблагодарила мужа Мария.
Мария Горбань с дочерью Стефанией и Кирилл Зоткин в ЗАГСе До Кирилла Зоткина Мария дважды была замужем. Первый брак был гражданским — со словацким защитником московского «Локомотива» Яном Дюрицей. Влюбленные расстались в 2011 году. Спустя два года Горбань вышла замуж за осветителя Олега Филатова, а год спустя супруги впервые стали родителями. У них родилась дочь Стефания. К сожалению, брак оказался некрепким. Вскоре после рождения дочери звездная пара объявила о разводе. Причиной расставания стала невозможность сохранить отношения на расстоянии. Супруги честно пытались жить на два города (Мария — в Москве, Олег — в Киеве), но у них ничего не вышло. Горбань недолго оставалась одна. Романтические отношения Марии и Кирилла Зоткина начались с оригинального признания Марии. Он поделилась совместным кадром с подписью «Ты мой океан» с сердечками. Признание получилось не случайным. Зоткин — большой поклонник серфинга. Теперь Горбань разделяет увлечение мужа. Семейной традицией стали ежегодные путешествия на Шри-Ланку. Там супруги даже построили несколько уютных вилл, где организовали отель, и куда приглашают гостей острова.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы
Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы
Вышло обновление для Halo Infinite, которое исправляет Big Team Battle
Вышло обновление для Halo Infinite, которое исправляет Big Team Battle
Sony может потратить на новые приобретения еще около $10 млрд
Sony может потратить на новые приобретения еще около $10 млрд
ЦБ предложил обязать банки возвращать клиентам украденное мошенниками
ЦБ предложил обязать банки возвращать клиентам украденное мошенниками
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят южнокорейский сериал "Мы все мертвы"
Зомби-апокалипсис из-за хомяка и школьный буллинг: почему все смотрят
Разработчики Battlefield 2042 перенесли выход очередного обновления
Разработчики Battlefield 2042 перенесли выход очередного обновления
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Сатья Наделла прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за несколько миллионов
Юлия Снигирь появилась на светском мероприятии в украшениях за
Андрей Малахов показал архивный кадр с женой из тренажерного зала
Андрей Малахов показал архивный кадр с женой из тренажерного зала
Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре новые школы
Власти Псковской области к 2023 году введут в эксплуатацию четыре

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой
Яна Рудковская в купальнике похвасталась фигурой
Иван Краско может стать инвалидом
Иван Краско может стать инвалидом
Стас Пьеха не общается ни с бабушкой, ни с сыном
Стас Пьеха не общается ни с бабушкой, ни с сыном
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали увеличить член
Дмитрий Шепелев в обнаженном виде признался, что ему предлагали

Еще по теме

Мария Горбань звезда сериала "Кухня" похвасталась формами как у Ким Кардашьян
Мария Горбань уменьшила себе грудь
Мария Горбань снялась топлес и указала свой вес
Актриса Мария Горбань в бикини бросила вызов Ким Кардашьян (фото)