Марии Горбань муж устроил сюрприз на годовщину свадьбы

Актриса Мария Горбан рассказала, каким подарком ее удивил муж на первую годовщину свадьбы. Мария Горбань рассказала, что сегодня в их семье отмечают сразу два важных события. В результате муж удивил актрису, устроив ей романтический сюрприз — в честь годовщины свадьбы и рождения сына. «Просыпаюсь я с утра в хорошем настроении, а Кирилл мне такой говорит: «У нас сыну полгода и годовщина свадьбы. И я решил устроить романтическое путешествие, сегодня в час ночи мы улетаем на Шри-Ланку. Вы бы видели моё лицо! Я такое в кино только видела. Моя внутренняя «яжемать» начала тормозить процесс. Но меня не очень-то и спрашивал... Привет, неожиданные каникулы! Любимый, спасибо за сюрприз!»— поблагодарила мужа Мария.Мария Горбань с дочерью Стефанией и Кирилл Зоткин в ЗАГСе До Кирилла Зоткина Мария дважды была замужем. Первый брак был гражданским — со словацким защитником московского «Локомотива» Яном Дюрицей. Влюбленные расстались в 2011 году. Спустя два года Горбань вышла замуж за осветителя Олега Филатова, а год спустя супруги впервые стали родителями. У них родилась дочь Стефания. К сожалению, брак оказался некрепким. Вскоре после рождения дочери звездная пара объявила о разводе. Причиной расставания стала невозможность сохранить отношения на расстоянии. Супруги честно пытались жить на два города (Мария — в Москве, Олег — в Киеве), но у них ничего не вышло. Горбань недолго оставалась одна. Романтические отношения Марии и Кирилла Зоткина начались с оригинального признания Марии. Он поделилась совместным кадром с подписью «Ты мой океан» с сердечками. Признание получилось не случайным. Зоткин — большой поклонник серфинга. Теперь Горбань разделяет увлечение мужа. Семейной традицией стали ежегодные путешествия на Шри-Ланку. Там супруги даже построили несколько уютных вилл, где организовали отель, и куда приглашают гостей острова.