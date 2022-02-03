Марина Зудина рассказала о личной жизни после смерти Табакова

Актриса Марина Зудина призналась, что может снова выйти замуж. Народная артистка России рассказала, как складывается ее личная жизнь. Марина Зудина заявила, что лишь через три года после смерти мужа стала приходить в себя. Звезда сериалов «Есенин» и «Содержанки» более 30 лет была музой и любимой женщиной Олега Табакова. Они начали встречаться, когда Марина была студенткой мэтра. Актриса родила в браке двоих детей – Павлу сейчас 26 лет, Марии – 15. Культовый режиссер ушел из жизни в 2018-м, это стало трагедией для его близких. Зудина с теплотой отзывается о муже. Она призналась, что работа отнимала его у семьи. «Когда Олег Павлович согласился возглавить МХАТ, я несколько месяцев сильно переживала — до слез. Изначально возник какой-то внутренний конфликт. И в коллективах так бывает, и в браке. Я поняла, что мужа чисто физически будет намного меньше рядом со мной. И расстроилась прежде всего как жена. Я испытывала колоссальную ревность. Мне на несколько лет даже пришлось отбросить мысль о рождении второго ребенка, хотя я очень этого хотела. И только когда более или менее всё наладилось, я родила Марию», — отметила 56-летняя теледива. Марина подчеркнула, что после личной драмы ее мало что может взволновать. Недавно она шла по Тверской улице и расплакалась. «Я подумала: «Боже мой! Наверное, я прихожу в себя, становлюсь той, которой когда-то была», — поделилась вдова Табакова.Марина Зудина Зудину радует, что после смерти любимого человека многие из окружения перестали притворяться ее друзьями. Она не задумывается о новом браке, хотя не исключает, что может влюбиться. Актриса трепетно хранит память о настоящих чувствах, которые пережила с отцом своих детей. «Меня так любили, столько лет смотрели на меня восхищенными глазами, что у меня максимально удовлетворены амбиции: я состоялась как женщина, как жена, как мать. Возможно, я даже не стою той любви, которой была обласкана, но она была в моей жизни — долгая, настоящая! Я через всё это прошла. Вот спроси у меня сейчас: «Хотите ли вы второй раз выйти замуж?» Я скажу: «Наверное, нет». Но я абсолютно не программирую себя. Я не ставлю крест на себе, не даю зарока не влюбляться. Но я не живу этим, не нахожусь в поиске любви — я уже давно заполнена ею... Я больше доверяю интуиции», — пояснила кинозвезда. Марина рассказала о 1,5-годовалой внучке Мии, которую от ее сына Павла родила актриса Софья Синицына. Появление малышки стало приятной неожиданностью для молодой бабушки. «О ее рождении я узнала, когда Мии был уже месяц. А увидела я внучку еще позже — из-за ковидных ограничений. Она, кстати, родилась 5 августа, а Пашка 1 августа, а Олег Павлович –­ 17­-го. Я счастлива, что у нас всех теперь есть Миа — веселая, позитивная, энергичная и любознательная девочка. У меня ощущение, что она обязательно должна была родиться, правда! Что Господь послал ее очень вовремя. Мию все любят», — подчеркнула Зудина. Дочь также радует мать. Мария девять лет провела в Британской школе, а сейчас учится в частном учреждении в России. Девочка пока не определилась с будущей профессией. «Если Маша выберет зарубежный университет — легко отпущу ее, потому что она самостоятельный и ответственный человек. Все-таки Миа очень вовремя родилась: если Маша уедет учиться за границу, мне будет кого воспитывать, кем заняться. Хотя не представляю, как я буду без нее», — указала артистка. Марина участвует в шоу «Танцы со звездами». Ее партнер — хореограф Максим Петров. «Невропатолог мне сказала, что лучше всего лечить депрессии и стрессы именно танцами, пусть даже дома. Танцы укрепляют мышцы, которые не прорабатывает ни фитнес, ни тренажеры, ни массаж. Я — любитель, который пытается чему-то научиться. И основное удовольствие я получаю не на съемках, а в танцзале. Когда мы только начинали и я репетировала в «своем режиме», просто получала кайф от танца. А вот когда начались эфиры, ситуация изменилась. Это совершенно другая мобилизация — как в спортивном марафоне», — цитирует Зудину «7 дней».