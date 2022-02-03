Михаэль Шумахер: последние новости о состоянии здоровья на сегодня 2022 год (фото)

Краткие биографические сведения

Предыстория события

Что известно о нынешнем состоянии спортсмена

Конец декабря 2013 года принес тяжелые известия для всех поклонников знаменитого и бессменного лидера «Формулы-1». Первый в мире семикратный чемпион за всю историю королевских гонок, в жизни которого главным стал адреналин, получаемый от высоких скоростей и побед на болидах, разбился на лыжах на альпийском курорте. За 8 лет в прессе неоднократно размещались последние новости о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, и на сегодня в 2022 году, мировую общественность все еще волнует судьба гонщика, получившего страшную травму на смешной для него, 20-километровой скорости.Немецкий гонщик, на счету которого многочисленные победы чемпионата мира по кольцевым гонкам, – живая легенда, за год до страшного события объявившая о завершении спортивной карьеры. Папарацци удалось совсем немного раскопать из его биографии, кроме фактов, ставших достоянием общественности. В публикациях, посвященных полувековому юбилею легендарного гонщика, информационная ситуация не сильно изменилась. Вместо полного жизнеописания журналисты приводят сведения и коллизии, которые показались бы невероятными, если бы речь шла не о Шумахере:родители – простые граждане Германии: мать – учительница, отец – управляющий городской трассой картинга;первый раз сел за руль в 4 года, 12 месяцев спустя – невероятные навыки и умение ездить на трассе с картами;длинный перечень побед, начиная с 10-летнего возраста, лицензия гонщика – в 14;братья Михаэль и Ральф стали первыми родственниками в истории мирового спорта, которым удалось два раза подняться вместе на победный пьедестал;за три года, начиная с 1984 – победы в европейских и мировых чемпионатах, многочисленные предложения контрактов от крупных инвесторов;спустя два десятилетия непрерывного усовершенствования и гонок – рекорд по количеству чемпионских титулов в истории «Формулы-1».Д. Шварценштайн, спортивный обозреватель интернет-портала: «Проиграв Ф. Алонсо дважды, Михаэль принял решение о завершении спортивной карьеры. И это было разумным шагом, тем более что Феррари оставили его в качестве эксперта, подписав контракт с прекрасными условиями. Тот факт, что в 2012 году он объявил о завершении спортивной карьеры, а спустя год разбился на лыжном курорте – нелепая случайность, которую скандальные издания попытались исказить, выискивая несуществующие связи и аналогии».В 2022 году последние новости о состоянии здоровья Михаэля Шумахера на сегодня регулярно освещают интернет-порталы, печатные и информационные сайты. Несмотря на длительное пребывание в коме, звезда, о которой ходят легенды, человек, чьи рекорды не побиты до сих пор, не сходит с уст папарацци. Уход из профессионального спорта связывают с провалом, первым в карьере знаменитости, а травму, полученную на горнолыжном курорте, – с привычкой к адреналину.Эта версия усиленно продвигается авторами снятого позднее фильма. Жена легендарного гонщика говорит о том, что он не понимал, чем будет заниматься далее, собирался на прыжки с парашютом в Дубае, не хотел ехать во Францию кататься на лыжах. В происшедшем трудно усматривать руку судьбы или реализацию суицидального настроения:при этом присутствовало несколько человек, в том числе и сын с друзьями;выезд на неподготовленный склон был случайным;никто не знал, что под снегом был валун, наезд на который отбросит гонщика на большое расстояние;на голове у Шумахера был шлем, расколовшийся пополам от удара, и если бы не это счастливое обстоятельство, он умер бы во французских Альпах.Официальная версия – несчастный случай, ее подтверждает видеозапись, сделанная случайными свидетелями. Известно, что некоторое время Михаэль все еще находился в сознании, но во время транспортировки на вертолете случился коллапс, после которого потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.Противоречивы и сообщения о мнении врачей. Некоторые издания утверждали, что медики намеренно не дают прогнозов. Пессимистически настроенные СМИ приводили слова профессора, утверждавшего, что травма будет в любом случае иметь необратимые последствия. Около двух месяцев спустя менеджер известного спортсмена, С. Кем, потребовала считать недействительной любую информацию, если она поступила не от нее или врачей, которые заняты в лечебном процессе.Несколько последних лет периодически появлялась информация о дорогостоящем лечении, охранительной миссии Коринны, жены автогонщика, которая всячески пыталась оградить личное пространство семьи от назойливого любопытства посторонних. Она заявила, что просто продолжает придерживаться политики, заведенной мужем: он охранял свою семью от вмешательства посторонних, а теперь его семья делает то же самое для своего защитника.Последние новости о состоянии здоровья Михаэля Шумахера в 2022 году немногочисленны, и на сегодня могут уместиться в несколько лаконичных пунктов:к нему по-прежнему допускаются только несколько человек, в их числе Ф. Масса т Ж. Тодт, бывший глава «Феррари»;лечение стволовыми клетками трехлетней давности предпринималось для поддержания физической формы;Э. Ридерер, нейрохирург из Швейцарии, признался во всеуслышание, что не видит для Шумахера шанса вернуться в прежнее состояние;однако Тодт уверен, что мир непременно увидит легенду автоспорта в его прежнем состоянии и у болельщиков, как и у семьи, есть основания для оптимизма.Коринна заявила, что Михаэль постоянно с семьей, но просто пребывает в «необычном» состоянии. И это оставляет надежду семье, которая понемногу работает над возвращением отца и мужа в нормальное состояние.Постепенно распродается дорогостоящее имущество, вырученные деньги уходят на работу целой команды физиотерапевтов. Несмотря на это, сообщают о значительном уменьшении веса и роста автогонщика.Последнее сообщение в инстаграме сына, Мика, который поздравил с днем рождения отца, дает немного информации о состоянии здоровья Михаэля Шумахера в 2022 году. В нем пилот Хааса выражает благодарность отцу за впечатления и эмоции, уникальную профессию, подаренный опыт и выражает надежду на полноценное общение в будущемСообщений в периодических изданиях не много и это объясняется политикой семьи, которая намерена не допустить вмешательства в свое личное пространство:Семья постепенно распродает имущество, чтобы оплатить операции и услуги физиотерапевтов.К Шумахеру допускаются только самые близкие, отказано некоторым ранее приближенным.У некоторых специалистов не осталось надежды, но семья верит в чудо.Страничка в Инстаграм от имени знаменитого спортсмена регулярно обновляется.