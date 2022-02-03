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NASA планирует затопить МКС в Тихом океане

NASA планирует затопить МКС в Тихом океане

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) планирует эксплуатировать Международную космическую станцию (МКС) до 2030 года. После её хотят затопить в Тихом океане, сообщает CNN.

Станция пойдет на дно в Точке Немо - наиболее удаленном от суши месте в океане. По данным телеканала, этот район, известный как кладбище космических кораблей, находится в 4828 километрах от восточного побережья Новой Зеландии и в 3218 километрах к северу от Антарктиды. С 1971 года США, Россия, Япония и несколько европейских стран сбросили в этот район более 263 единиц космического мусора.


"Миссия на МКС ежегодно проводит анализ своей программы и бюджетных потребностей. Согласно последней бюджетной смете, при которой возможно продление эксплуатации МКС до 2030 года, сведение станции с орбиты должно произойти в январе 2031 года, в нее также включены логистические расходы", - говорится в плане агентства.

Списание объекта произойдет в январе 2031 года, следует из отчета NASA. При этом, МКС будет выполнять маневры, которые обеспечат "безопасный вход в атмосферу".

Ранее Ruposters писал, что направлявшемуся в США для совместных тренировок российскому космонавту не дали визу.

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По материалам: uposters.ru

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